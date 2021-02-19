Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте

«Спартак» исключил Остона Урунова из заявки на сезон РПЛ. Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил это так: «Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба».

Пока неизвестно, где он продолжит карьеру. «Уфа» заявляла о желании арендовать Урунова. Гендиректор клуба Ринат Шайбеков сообщил о письме в «Спартак» с предложением арендовать игрока. По выкупу – клуб запросил три миллиона евро, тогда как «Уфа» предлагала миллион.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.

Как он попал в «Спартак»

Трансфер стал возможен, когда в «Спартак» из «Уфы» пришел гендиректор Шамиль Газизов. Изначально в «Уфу» он был куплен в феврале 2020-го за 200 тысяч евро из ташкентского «Локомотива».