Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте
«Спартак» исключил Остона Урунова из заявки на сезон РПЛ. Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил это так: «Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба».
Пока неизвестно, где он продолжит карьеру. «Уфа» заявляла о желании арендовать Урунова. Гендиректор клуба Ринат Шайбеков сообщил о письме в «Спартак» с предложением арендовать игрока. По выкупу – клуб запросил три миллиона евро, тогда как «Уфа» предлагала миллион.
Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.
Как он попал в «Спартак»
Трансфер стал возможен, когда в «Спартак» из «Уфы» пришел гендиректор Шамиль Газизов. Изначально в «Уфу» он был куплен в феврале 2020-го за 200 тысяч евро из ташкентского «Локомотива».
За «Уфу» он сыграл десять матчей в сезоне-2019/20 и запомнился, прежде всего, дриблингом – совершал в среднем 3,1 обводки за матч. Из числа игроков, которые провели не менее десяти игр, это лучший показатель в РПЛ.
Уруновым интересовался и ЦСКА, но перешел он в «Спартак» за миллион евро и объявил: «У красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны (Узбекистана – прим.)». А «Спартак» завел твиттер на узбекском языке.
Чем запомнился в «Спартаке»
Начал с неприятной истории: многим не понравился его пост в инстаграме, где он показал покупки в магазинах Guссi и Louis Vuitton. По мнению пользователей, Урунов излишне показушно демонстрировал роскошь. Пост был удален позже.
В заявку «Спартака» он попал впервые как раз на матч с «Уфой». Дебютировал – через десять дней, выйдя на 22 минуты игры с «Арсеналом». В стартовом составе единственный раз в РПЛ он появился в майке «Спартака» в игре с «Зенитом».
Успел забить гол за «Спартак» – это случилось в матче с «Родиной» на Кубок. Нанес классный удар из-за пределов штрафной. А «Спартак» выиграл 5:1.
Про него в эфире «Матч Премьер» бросил фразу Сергей Юран, которая потом долго обсуждалась. Он сказал: «Вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше». А позже: «Я вчера не называл конкретную цифру – на 5 лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100 процентов».
Такие разговоры вызвали недоумение у многих. Прежде всего, у «Спартака» и «Уфы», еще – у футбольной ассоциации Узбекистана.
Как сложилось дальше
16 декабря он остался в запасе на последний матч в календарном году «Спартака» против «Зенита».В конце месяца сорвался трансфер Урунова в «Рубин». «Нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.
В январе о намерении приобрести Урунова заявила «Уфа», но все упиралось в денежные вопросы. Сам он полетел на сборы «Спартака» в ОАЭ. 19 февраля стало известно об исключении Урунова из заявки «Спартака» на оставшуюся часть сезона РПЛ.
В лиге действует лимит на легионеров – восемь иностранцев плюс 17 россиян. Сейчас на сайте РПЛ у «Спартака» числится десять легионеров, включая Романьоли и Кутателадзе, которые за главный клуб не выступают.
В обойме у клуба те люди, которые ему необходимы: Ларссон, Понсе, Крал, Мозес, Хендрикс, Айртон и Жиго – это семь. Плюс Педро Роша, чье будущее пока неизвестно. И уже очень долго идут переговоры по возвращению Квинси Промеса. Урунов легионерское место теперь не занимает. Но вопрос: вернет ли «Спартак» Промеса, и что будет с Рошей.