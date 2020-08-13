Урунов еще не сыграл за «Спартак». Но уже попал под хейт – за фото с пакетами из Gucci и Louis Vuitton

Остон Урунов перешел летом из «Уфы» в «Спартак» за 900 тысяч евро. «Рейтинг Букмекеров» писал, что его годовая зарплата – 600 тысяч в год.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что за него недавно предлагали 5 миллионов евро. По информации журналиста Ильи Казакова, трансфер запрашивала «Герта».

Но пока Урунов еще не сыграл за «Спартак». А в РПЛ у него десять матчей. И один медиаскандал.

Он выложил в инстаграме фото с покупками из Gucci и Louis Vuitton.