Урунов еще не сыграл за «Спартак». Но уже попал под хейт – за фото с пакетами из Gucci и Louis Vuitton
Остон Урунов перешел летом из «Уфы» в «Спартак» за 900 тысяч евро. «Рейтинг Букмекеров» писал, что его годовая зарплата – 600 тысяч в год.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что за него недавно предлагали 5 миллионов евро. По информации журналиста Ильи Казакова, трансфер запрашивала «Герта».
Но пока Урунов еще не сыграл за «Спартак». А в РПЛ у него десять матчей. И один медиаскандал.
Он выложил в инстаграме фото с покупками из Gucci и Louis Vuitton.
Урунова начали хейтить, и он удалил пост. Но недовольство продолжилось под его другими записями. Вот характерные комментарии:
«Ты чорт».
«Играть начни, потом понты выкладывай».
«Нужно быть скромным, особенно когда жители твоей страны (Урунов из Узбекистана. – прим) живут во много раз хуже тебя».
«Да уж. Для счастья этого не хватало?»
«Колхоз».
А в твиттере как всегда много иронии.