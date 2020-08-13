Остон Урунов
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#Остон Урунов #РПЛ #Спартак

Урунов еще не сыграл за «Спартак». Но уже попал под хейт – за фото с пакетами из Gucci и Louis Vuitton

13 августа, 18:57

Остон Урунов перешел летом из «Уфы» в «Спартак» за 900 тысяч евро. «Рейтинг Букмекеров» писал, что его годовая зарплата – 600 тысяч в год. 

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что за него недавно предлагали 5 миллионов евро. По информации журналиста Ильи Казакова, трансфер запрашивала «Герта».

Но пока Урунов еще не сыграл за «Спартак». А в РПЛ у него десять матчей. И один медиаскандал.

Он выложил в инстаграме фото с покупками из Gucci и Louis Vuitton.

Инстаграм Урунова

Урунова начали хейтить, и он удалил пост. Но недовольство продолжилось под его другими записями. Вот характерные комментарии:

«Ты чорт».

«Играть начни, потом понты выкладывай».

«Нужно быть скромным, особенно когда жители твоей страны (Урунов из Узбекистана. – прим) живут во много раз хуже тебя».

«Да уж. Для счастья этого не хватало?»

«Колхоз».

А в твиттере как всегда много иронии.

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