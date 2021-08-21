Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом». Собрал всех в круг, заорал и швырнул бутылку с воплем: «Красавцы!»

«Уфа» принимала «Зенит» в пятом туре РПЛ и не позволила ему победить. В первом тайме красивый гол забил Малком, но после перерыва счет сравнял Агаларов. Ничью «Уфа» уже не упустила.

«Зенит» в два раза превзошел соперника по ударам и угловым, чаще владел мячом, так что радость «Уфы» от ничейного результата с чемпионом была понятна. Лучше всех ее выразил главный тренер Алексей Стукалов:

«Курочка по зернышку клюет. Что сегодня смогли – то выжали. Я вам в раздевалке сказал: «50 на 50 до игры две любые команды». Красавцы!»