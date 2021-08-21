Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом». Собрал всех в круг, заорал и швырнул бутылку с воплем: «Красавцы!»
«Уфа» принимала «Зенит» в пятом туре РПЛ и не позволила ему победить. В первом тайме красивый гол забил Малком, но после перерыва счет сравнял Агаларов. Ничью «Уфа» уже не упустила.
«Зенит» в два раза превзошел соперника по ударам и угловым, чаще владел мячом, так что радость «Уфы» от ничейного результата с чемпионом была понятна. Лучше всех ее выразил главный тренер Алексей Стукалов:
«Курочка по зернышку клюет. Что сегодня смогли – то выжали. Я вам в раздевалке сказал: «50 на 50 до игры две любые команды». Красавцы!»
37-летний Стукалов возглавил «Уфу» в конце прошлого сезона. Клуб сменил трех тренеров за сезон и рисковал вылететь. При нем пока все красиво:
❇️ Прошлый сезон – 11 очков в шести матчах.
❇️ Разгром «Спартака», ничьи с ЦСКА и «Зенитом».
❇️ Сохранение места в РПЛ.
❇️ Промежуточное 11-е место после пяти туров в новом сезоне.
❇️ Это с учетом того, что «Уфа» уже сыграла с ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» – два поражения в очень упорных матчах и две ничьи.
❇️ «Уфа» забивает в каждой игре кроме первой, где тоже имела моменты.
Следующие пять матчей кажутся попроще – «Крылья Советов», «Сочи», «Химки», «Спартак» и «Урал». Интересно, где «Уфа» окажется ко второму перерыву на матчи сборных. Начало сезона с учетом календаря получилось вполне успешным.