Игроки «Уфы» набросились на Рахимова: никого не уважал, за людей не считал. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
«Уфа» выиграла у «Арсенала» в 30-м туре РПЛ и осталась в лиге на следующий год. Сразу после матча несколько огненных цитат выдал защитник «Уфы» Алексей Никитин, позже добавил голкипер Александр Беленов. Игроки вспомнили, как их тренировал Рашид Рахимов.
🪓 «Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом», – слова Никитина.
🪓 «Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми», – тоже Никитин.
🪓 «Он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез», – признался Беленов.
Никитин добавил: «Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит». Беленов же упомянул об отношениях внутри коллектива: «Уфа» – это семья, а команда при Рахимове разваливалась».
Ранее бывший игрок «Уфы» Кэтэлин Карп оставил эмодзи с клоунами под постом «Уфы» об отставке «Рахимова. «Он знает, почему», – прокомментировал Карп. Клуб он покинул в 2021-м.
«Уфа» сменила за сезон трех тренеров:
1⃣ Начинал Вадим Евсеев. Шесть очков после десяти туров, 15-е место и отставка.
2⃣ Потом пришел Рашид Рахимов. Продержался 14 туров. «Уфа» там же – на 15-м.
3⃣ После этого клуб возглавил Алексей Стукалов. Результат – 13-е место. Это были бы стыковые матчи, если бы они в этом сезоне проводились.
По цифрам:
🔴 При Евсееве – шесть очков в десяти матчах.
🔴 При Рахимове – восемь очков в 14 играх.
🟢 При Стукалове – 11 очков в шести матчах.
Комментарии излишни.
При Рахимове:
❌ Из 14 матчей «Уфа» проиграла десять.
❌ Из этих 14 матчей «Уфа» провела в гостях девять.
❌ Были два крупных поражения – от «Рубина» и «Динамо».
⭕️ Были и две победы, причем одна разгромная – 4:0 над «Тамбовом».
Как Рахимов относился к уровню игроков – можно было понять по его послематчевым комментариям.
📢 Поражение от «Ахмата»: «Мы очень глупо сыграли, имея преимущество, которое у нас было. Что произошло сегодня – наш уровень».
📢 Поражение от «Урала»: «Мы очень глупо пропустили эти мячи».
📢 Поражение от «Химок»: «У нас не хватает мастерства, не хватает класса».
📢 Поражение от «Краснодара»: «Сегодня мы допустили такую глупую ошибку. Очевидно, что нужно усиливать команду».
После зимнего перерыва Рахимов больше не говорил об усилении, но напоминал, что новички должны влиться. Результаты не улучшались. «Надо встряхнуть команду. Поменять нельзя, значит, надо сделать это с тренером», – заключил Рахимов и покинул «Уфу» после 0:4 от «Динамо». «Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжелая, команда опустошена», – реакцияШамиля Газизова.
Со Стукаловым вышло отлично: «Уфа» побила «Ахмат», грохнула «Спартак», не проиграла ЦСКА и «Зениту» и осталась в РПЛ.
Позже Рахимов сам признал, что немного перегнул. Объяснил так: «В какие-то моменты жесткость и требовательность были, пожалуй, чрезмерными. Но я поступал так, потому что в предыдущих командах это работало». Про «Уфу»: Уровень внутренней конкуренции невысокий. Опытных игроков вроде бы достаточно. Но должны быть лидеры, которые могут сплотить команду, повести за собой».
Тренерская карьера Рахимова застопорилась. В сезоне-2016/17 он привел «Ахмат» к рекордному для него пятому месту в РПЛ и ушел. Через год вернулся, но неудачно начал сезон-2019/20 и снова покинул зависший в зоне вылета «Ахмат». С «Уфой» – тоже неудача.