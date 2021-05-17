Игроки «Уфы» набросились на Рахимова: никого не уважал, за людей не считал. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления

«Уфа» выиграла у «Арсенала» в 30-м туре РПЛ и осталась в лиге на следующий год. Сразу после матча несколько огненных цитат выдал защитник «Уфы» Алексей Никитин, позже добавил голкипер Александр Беленов. Игроки вспомнили, как их тренировал Рашид Рахимов.

🪓 «Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом», – слова Никитина.

🪓 «Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми», – тоже Никитин.

🪓 «Он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез», – признался Беленов.

Никитин добавил: «Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит». Беленов же упомянул об отношениях внутри коллектива: «Уфа» – это семья, а команда при Рахимове разваливалась».

Ранее бывший игрок «Уфы» Кэтэлин Карп оставил эмодзи с клоунами под постом «Уфы» об отставке «Рахимова. «Он знает, почему», – прокомментировал Карп. Клуб он покинул в 2021-м.