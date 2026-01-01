Михаил Лысов

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Защитнику «Локомотива» запретили заниматься спортом на несколько месяцев из-за проблем с сосудами
#Михаил Лысов
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«Локомотив» вышел в специальных футболках в поддержку Лысова. Тот не играет из-за проблем с сосудами
#Михаил Лысов
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