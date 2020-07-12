«Уфа» снова опровергает коронавирус в клубе. Игроков нет в заявке, а основная проблема – микротравмы

Когда «Уфа» обыграла «Тамбов» (2:1), в команде подозревали коронавирус. Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов тогда опроверг заражение в команде такими словами: «Это говорит только об одном – кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет ».

Все закончилось официальным заявлением «Уфы» о сомнительном тесте в ночь на 23 июня, хотя матч с «Тамбовом» был 21-го. Мы подробно разбирали этот кейс.