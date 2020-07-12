«Уфа» снова опровергает коронавирус в клубе. Игроков нет в заявке, а основная проблема – микротравмы
Когда «Уфа» обыграла «Тамбов» (2:1), в команде подозревали коронавирус. Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов тогда опроверг заражение в команде такими словами: «Это говорит только об одном – кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет».
Все закончилось официальным заявлением «Уфы» о сомнительном тесте в ночь на 23 июня, хотя матч с «Тамбовом» был 21-го. Мы подробно разбирали этот кейс.
Теперь матч «Уфы» и «Локомотива». РБК опубликовал инсайд, что коронавирус подозревают минимум у трех игроков. Источник в клубе сказал, что зараженных может быть больше – это обнаружили в субботу. Телеграм-канал «Мутко против» пишет такое: «По словам источника в клубе, COVID был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды – Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева».
Никого из них не оказалось в заявке на игру, а схема опровержения повторяется. 11 июня (как раз суббота) «Уфа» писала в твиттере об отрицательных тестах.
Перед матчем выступил и Ростислав Мурзагулов – он рассказал, что вчерашние результаты реально были отрицательные: «По состоянию на начало матча у нас все в порядке. Будем и дальше стараться избегать этой заразы. Сейчас есть более острый вопрос – плотный график, приводящий к мелким травмам, переутомлению людей, которые толком не тренировались три месяца».