Страшный фол игрока «Уфы», от которого выгнулась нога соперника. Потом – второе удаление и два сейва от защитников
«Уфа» проиграла «Динамо» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ. Основное событие случилось уже на старте игры. Вячеслав Кротов и Себастьян Шиманьски боролись за мяч. Шиманьски был быстрее, а Кротов остался позади. Вместо мяча он попал в ногу соперника – так, что Шиманьски упал и закричал от боли. Через пару минут Шиманьски не смог продолжить игру и попросил замену.
Изначально арбитр матча показал Кротову желтую карточку, но дальше сменил ее на удаление. Таким был этот эпизод (полностью смотрите его на ютуб-канале «Матч ТВ»):
С 35-й минуты матча «Уфа» вообще доигрывала вдевятером. Грубости в действиях Касинтуры не было, но судья признал его нарушение фолом последней надежды. «Динамо» забило гол в момент, когда еще играло против десяти соперников. Голевой пас на Макарова сделал Тюкавин. Именно он вышел вместо травмированного Шиманьски на старте матча.
Удаление Кротова интересно со стороны его карьеры. До прошлого сезона Кротов никогда не получал красные карточки в матчах РПЛ. В августе 2020 года он удалился в игре «Уфа» – «Ростов». В этом сезоне Кротов выходил на поле во всех матчах, 15 раз играл в старте «Уфы». Его статистика: 0 голов и 2 ассиста. Красных карточек сейчас уже больше, чем забитых мячей.
Вдевятером «Уфа» играла самоотверженно. На старте второго тайма игроки «Уфы» дважды отбивали мячи на позиции вратаря. Оба раза в углы без вратаря бил Даниил Фомин. «Динамо» в любом случае победило и закрепилось на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» сократилось до двух очков. Если бы не эти сейвы, победа была бы увереннее:
За весь сезон игроки «Уфы» получили шесть красных карточек во всех турнирах. Половина из них – в матчах против «Динамо». В июльской игре удалился Фищенко. Дальше было удаление Журавлева в конце матча против «Сочи». Уже в ноябре – красная карточка все того же Фищенко в матче с «Арсеналом». В кубковой игре с «Аланией» случилось удаление Йокича.
В четырех играх 17-го тура РПЛ были удаления. «Спартак» играл в меньшинстве с 32-й минуты матча с «Ахматом» (подробно – тут). «Локомотив» проводил вдесятером весь второй тайм против «Урала». Идову из «Химок» удалился в конце игры против «Арсенала». «Спартак» оказался единственной командой, которая сыграла в меньшинстве и набрала очки.
Травмированный Шиманьски – важная потеря для «Динамо». В этом сезоне он забивал за клуб ключевые голы. Шиманьски проводит самый результативный сезон в карьере. Он имеет пять голов и шесть результативных передач. Шиманьски забивал поздние победные голы в матчах с «Уфой» (прошлая игра) и «Рубином».
Впереди у «Динамо» будет важный матч с «Зенитом». Сам Шиманьски после игры сильно хромал.
«Динамо» победило «Уфу», которая доигрывала матч вдевятером. До «Зенита» – два очка