Страшный фол игрока «Уфы», от которого выгнулась нога соперника. Потом – второе удаление и два сейва от защитников

С 35-й минуты матча «Уфа» вообще доигрывала вдевятером. Грубости в действиях Касинтуры не было, но судья признал его нарушение фолом последней надежды. «Динамо» забило гол в момент, когда еще играло против десяти соперников. Голевой пас на Макарова сделал Тюкавин. Именно он вышел вместо травмированного Шиманьски на старте матча.

Удаление Кротова интересно со стороны его карьеры. До прошлого сезона Кротов никогда не получал красные карточки в матчах РПЛ. В августе 2020 года он удалился в игре «Уфа» – «Ростов». В этом сезоне Кротов выходил на поле во всех матчах, 15 раз играл в старте «Уфы». Его статистика: 0 голов и 2 ассиста. Красных карточек сейчас уже больше, чем забитых мячей.

Вдевятером «Уфа» играла самоотверженно. На старте второго тайма игроки «Уфы» дважды отбивали мячи на позиции вратаря. Оба раза в углы без вратаря бил Даниил Фомин. «Динамо» в любом случае победило и закрепилось на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» сократилось до двух очков. Если бы не эти сейвы, победа была бы увереннее: