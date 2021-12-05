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Уфа
«Динамо» победило «Уфу», которая доигрывала матч вдевятером. До «Зенита» – два очка
4 часа назад
«Динамо» обыграло «Уфу» со счетом 2:0. Денис Макаров – автор победного гола и результативного паса. Вячеслав Кротов и Эгаш Касинтура получили красные карточки в первом тайме.
Фанаты «Динамо» ушли со стадиона сразу после перерыва. Болельщики «Уфы» покинули арену в перерыве. Так они поддержали акцию в поддержку фанатов ЦСКА.
В таблице РПЛ «Динамо» теперь отстает от «Зенита» на два очка. В следующем туре команды сыграют друг с другом в Москве.
«Уфа» занимает предпоследнее место в РПЛ. Клуб имеет 16 очков за 17 матчей. За весь сезон Премьер-лиги команда получила пять красных карточек. Три из них – в двух играх против «Динамо».
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