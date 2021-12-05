Вячеслав Кротов
РПЛ
Себастьян Шиманьски
Динамо
Уфа
Форвард «Уфы» Кротов травмировал игрока «Динамо». Итог – удаление на шестой минуте
6 часов назад
«Динамо» и «Уфа» встретились в матче 17-го тура РПЛ. Уже на шестой минуте матча произошло удаление. Себастьян Шиманьски получил травму после фола Вячеслава Кротова.
Изначально судья показал Кротову желтую карточку. Потом посмотрел повтор и поменял ее на красную. Шиманьски ушел на замену.
Это второе удаление Кротова за карьеру в РПЛ. Предыдущее было в августе 2020 года в матче «Уфа» – «Ростов» (0:1).
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