Форвард «Уфы» Кротов травмировал игрока «Динамо». Итог – удаление на шестой минуте

«Динамо» и «Уфа» встретились в матче 17-го тура РПЛ. Уже на шестой минуте матча произошло удаление. Себастьян Шиманьски получил травму после фола Вячеслава Кротова.

Изначально судья показал Кротову желтую карточку. Потом посмотрел повтор и поменял ее на красную. Шиманьски ушел на замену.

Это второе удаление Кротова за карьеру в РПЛ. Предыдущее было в августе 2020 года в матче «Уфа» – «Ростов» (0:1).