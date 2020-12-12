Василий Казарцев
РПЛ
Футбол
Спартак
Ростов
Сочи
Уфа
Химки
Ротор
Поделиться:
Комментарии:
0
#Василий Казарцев #РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов #Уфа #Химки #Сочи #Ротор

Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти

12 декабря, 18:17

твиттер «Матч ТВ»

«Ротор» обыграл «Уфу» (1:0) – и это его вторая победа в сезоне.

Главный момент матча случился во втором тайме, во время атаки «Уфы». Главное действующее лицо – арбитр Василий Казарцев. После непонятного удара Кротова мяч полетел в руку Беки Микелтатдзе.

Рука Микелтатдзе не была прижата – это пенальти. Казарцев посмотрел повтор момента, но пенальти не поставил.

Есть две реакции на это событие.

Первая – от «Уфы». Клуб обратится в ЭСК из-за судейства Казарцева.

Вторая – от РФС. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сказал:

«Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы».

Это действительно не первая грубая ошибка Казарцева. В матче «Ростова» и «Химок» он ошибочно удалил Еременко – потом эту красную отменили.

После матча «Спартака» и «Сочи» Казарцева вообще отстранили от РПЛ до 2021 года. Но в следующем туре он уже судил матч ФНЛ, а потом и вовсе вернулся к Премьер-лиге.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Матч ТВ»
Другой скандал с участием Казарцева:
Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Василий Казарцев
#РПЛ
#Футбол
#Спартак
#Ростов
#Уфа
#Химки
#Сочи
#Ротор