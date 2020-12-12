Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
Главный момент матча случился во втором тайме, во время атаки «Уфы». Главное действующее лицо – арбитр Василий Казарцев. После непонятного удара Кротова мяч полетел в руку Беки Микелтатдзе.
Рука Микелтатдзе не была прижата – это пенальти. Казарцев посмотрел повтор момента, но пенальти не поставил.
Есть две реакции на это событие.
Первая – от «Уфы». Клуб обратится в ЭСК из-за судейства Казарцева.
Вторая – от РФС. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сказал:
«Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы».
Это действительно не первая грубая ошибка Казарцева. В матче «Ростова» и «Химок» он ошибочно удалил Еременко – потом эту красную отменили.
После матча «Спартака» и «Сочи» Казарцева вообще отстранили от РПЛ до 2021 года. Но в следующем туре он уже судил матч ФНЛ, а потом и вовсе вернулся к Премьер-лиге.