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Роман Еременко
№26
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 марта 1987 (33) года
Рост
180
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ
#РПЛ
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