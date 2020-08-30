Акробатический гол Жамалетдинова за «Уфу»: головой в приседе с отскоком от перекладины

Евсеев сознательно брал Жамалетдинова в команду, но сомневался: «В какой-то степени мы его брали «на просмотр». Я его знал как игрока, но не был лично знаком. Все-таки одно дело быть перспективным, а другое: найти себя в более футбольной атмосфере, где доверяют игрокам и дают возможность раскрыться».

Теперь в его перспективах не сомневается уже никто: