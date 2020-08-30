Акробатический гол Жамалетдинова за «Уфу»: головой в приседе с отскоком от перекладины
«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1. В этом матче первый гол за «Уфу» забил Тимур Жамалетдинов. Как все было: мяч залетел в штрафную, Жамалетдинов присел и пробил головой с разворота. Сначала мяч попал в перекладину, а уже затем отлетел за линию. Этим голом Жамалетдинов как раз сравнял счет. Ворота он практически не видел:
«Уфа» прервала серию из двух поражений. Для самого Жамалетдинова гол в игре с «Динамо» – важное карьерное событие. У него все развивалось так:
- Жамалетдинов прошел через молодежные школы «Локомотива» и ЦСКА. Начал карьеру как раз в ЦСКА, уже в сезоне-2017/18 он забил первый гол в РПЛ.
- В ЦСКА Жамалетдинов всегда хотел играть чаще, но в старте выходил Чалов. Сам Жамалетдинов уже в «Лехе» обвинил во всем Слуцкого, который не дал ему шанс в ЦСКА. Тут есть полный разбор истории с первым интервью Жамалетдинова в Польше.
- «Лех» брал Жамалетдинова в аренду, но в чемпионате Польши тот забил только один мяч. Жамалетдинов рассказывал, что еще хочет возвращения в ЦСКА. Летом 2020-го вернулся, но ЦСКА сразу продал его в «Уфу». Transfermarkt оценил сделку в 270 тысяч евро.
Евсеев сознательно брал Жамалетдинова в команду, но сомневался: «В какой-то степени мы его брали «на просмотр». Я его знал как игрока, но не был лично знаком. Все-таки одно дело быть перспективным, а другое: найти себя в более футбольной атмосфере, где доверяют игрокам и дают возможность раскрыться».
Теперь в его перспективах не сомневается уже никто:
Когда он уехал в Польшу, казалось, что на уровне РПЛ уже не заиграет.