«Уфа» не называет заболевших и проводит матчи, но из заявки клуба пачками выпадают основные игроки

Что об этом говорит сама «Уфа»

12 июля. Матч с «Локомотивом». Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил отсутствие основных игроков мелкими травмами. Он же потом рассказывал еще и о простуде у одного игрока. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что у игроков «Уфы» механические травмы. Так «Уфа» через двух представителей клуба опровергла информацию о коронавирусе.

13 июля. РПЛ пишет, что у одного игрока «Уфы» положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал.

15 июля. РПЛ рассказывает о тестах за предыдущий день. В «Уфе» еще два новых заболевших. Вместе с ними изолирована контактная группа. Все без фамилий.

Сейчас в «Уфе» три заболевших игрока, о которых рассказала РПЛ. В составе на «Динамо» отсутствовали десять футболистов из основы.