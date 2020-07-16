«Уфа» не называет заболевших и проводит матчи, но из заявки клуба пачками выпадают основные игроки
За восемь дней «Уфа» отыграла три матча РПЛ: против «Ростова», «Локомотива» и «Динамо». 8 июля выиграла игру с «Ростовом» (2:1), где забивали Фомин и Кротов. По дисквалификации в этом матче отсутствовали защитники Пуцко и Неделчару – тот самый игрок, который до этого отказывался уходить на замену.
Тогда был такой состав:
Далее. Игра с «Локомотивом». Телеграм-канал «Мутко против» пишет: «По словам источника в клубе, COVID был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды – Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева».
Никого из них нет в заявке на «Локо», хотя Неделчару уже отбыл дисквалификацию. Пуцко вернулся. Сысуев отсутствует еще и по травме (сыграл в сезоне два матча). Кротов, Никитин и Йокич до этого были на матче с «Ростовом».
Теперь состав на «Динамо». Только по сравнению с матчем против «Локомотива» из заявки вылетели:
- Беленов,
- Карп,
- Терентьев,
- Пуцко,
- Фомин,
- Козлов.
Неделчару, Йокича, Сысуева, Кротова и Никитина по-прежнему нет.
Получается, что «Уфа» теряет в среднем по пятерке игроков из основного состава, которые весь сезон стабильно выходят на поле или как минимум попадают в заявку.
Что об этом говорит сама «Уфа»
12 июля. Матч с «Локомотивом». Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил отсутствие основных игроков мелкими травмами. Он же потом рассказывал еще и о простуде у одного игрока. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что у игроков «Уфы» механические травмы. Так «Уфа» через двух представителей клуба опровергла информацию о коронавирусе.
13 июля. РПЛ пишет, что у одного игрока «Уфы» положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал.
15 июля. РПЛ рассказывает о тестах за предыдущий день. В «Уфе» еще два новых заболевших. Вместе с ними изолирована контактная группа. Все без фамилий.
Сейчас в «Уфе» три заболевших игрока, о которых рассказала РПЛ. В составе на «Динамо» отсутствовали десять футболистов из основы.
Тогда же Ростислав Мурзагулов подтвердил «СЭ» информацию о коронавирусе в клубе: «У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть».
Сама «Уфа» до сих пор не называет общее количество заболевших. По конкретным фамилиям тоже не говорят, но на игру с «Динамо» не вышли даже основной вратарь Беленов (26 матчей в сезоне) и лучший бомбардир «Уфы» Фомин (6 голов, забивал «Ростову» и «Локомотиву»).
Фомин, Карп, Неделчару, Пуцко и Йокич входят в десятку полевых игроков «Уфы» по общему количеству игрового времени в сезоне. На 11-м месте в этом рейтинге тоже отсутствующий Кротов (20 матчей, 1169 минут). При этом коронавирус в «Уфе» мог быть еще во время игры с «Тамбовом» 21 июня, но тогда Шамиль Газизов в официальном заявлении объяснял все сомнительным тестом у одного игрока.