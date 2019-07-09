Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку

Георге Хаджи – икона румынского футбола. Он и со «Стяуа» доходил до финала Кубка чемпионов, и в «Реале» с «Барселоной» поиграл, и брал два еврокубка с «Галатасараем», что считалось сенсацией для обычного на тот момент клуба. Плюс Хаджи был на трех чемпионатах мира и Европы. Культовая фигура.

Янис Хаджи родился за пару лет до того, как отец поднял Кубок УЕФА. Футболом он начал заниматься в академии отца и дебютировал в составе «Вииторула», когда ему едва исполнилось 16. Через пару лет был продан в «Фиорентину», но там не заиграл и вернулся в «Вииторул».