Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
Георге Хаджи – икона румынского футбола. Он и со «Стяуа» доходил до финала Кубка чемпионов, и в «Реале» с «Барселоной» поиграл, и брал два еврокубка с «Галатасараем», что считалось сенсацией для обычного на тот момент клуба. Плюс Хаджи был на трех чемпионатах мира и Европы. Культовая фигура.
Янис Хаджи родился за пару лет до того, как отец поднял Кубок УЕФА. Футболом он начал заниматься в академии отца и дебютировал в составе «Вииторула», когда ему едва исполнилось 16. Через пару лет был продан в «Фиорентину», но там не заиграл и вернулся в «Вииторул».
Что интересного окружает этого парня.
• В «Вииторуле» он играл и играет только под руководством отца. «Это румынский Хави», – считает Георге Хаджи, хотя таким эпитетом однажды уже называл другого футболиста. Более того, Янис уже в 16 лет получил капитанскую повязку в клубе после всего лишь десяти матчей. Трофеи пришли позже, лишь сейчас, в 20, Хаджи-младший выиграл Кубок и Суперкубок Румынии за «Вииторул». Сборную Румынии тренирует не отец, но там в активе Яниса уже пять игр. А в клубе он забивает вместе с сыном Ривалдо.
• Любопытный эпизод о влиянии Георге. После одного из матчей к Янису подошел боллбой с просьбой о футболке. Но он отказал, объяснив это политикой клуба, которая запрещает дарить майки или обмениваться ими. Мимо проходил отец и отменил запрет, разрешив отдать футболку.
• Яниса Хаджи очень сильно хотел получить в свой ФКСБ известный президент Джиджи Бекали. Инсайд от румынской Gazetei Sporturilor: помимо 30% для «Вииторула» от будущей продажи в контракт был бы занесен пункт об обязательном выходе в основном составе и невозможности замены игрока, а еще – о запрете на публичную критику.
Ничего удивительного для Бекали, о нравах которого написаны тысячи материалов – от драк с журналистами и банкета с президентом страны до тюрьмы из-за коррупции, гомофобии и замены смартфонов на кнопочные телефоны внутри команды. Но нет, едва ли Янис Хаджи будет играть у такого человека.
• Рассуждая о неудавшейся карьере сына в «Фиорентине», Георге Хаджи рассказывал историю о том, как в последнем матче Примаверы ему и Федерико Кьезе посоветовали выложиться на 100%. Парни обыграли «Ювентус» в гостях 3:0, Хаджи-младший даже забил, но в первую команду из них двоих взяли только Кьезу. Георге считает, что кто-то в итальянском клубе просто заблокировал передвижение Яниса командой выше.
• Дриблинг, точный пас, креативность, отличный удар – все это известные качества Яниса Хаджи, которые он ярко высветил на прошедшем Евро U-21. Сборная Румынии дошла до полуфинала, а Хаджи забил два мяча. Кроме того, в карьере Яниса уже есть и гол прямым ударом с углового. Вышло круто:
• Если бы не футбол, Янис Хаджи стал бы баскетболистом – он его обожает, рубится в NBA 2K19 на PlayStation и фанатеет от Стефа Карри. В нем Хаджи особенно выделяет, что Карри стал лучшим, несмотря на посредственные физические данные.
У Яниса Хаджи на родине очень хорошая пресса, и здесь отец уже не при чем. Все бывшие игроки сборной называют Яниса суперталантом, который даже может затмить отца. Тем боле тот сам считает так же. Интерес к сыну есть даже у «Барселоны», которая, по данным Gsp.ro, готова заплатить 7-8 миллионов евро за румына. Сам Янис хочет только одного: «Готов играть где угодно, лучший вариант – перейти туда, где я точно буду на поле, где во мне будут заинтересованы».