«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида

В «Астон Вилле» коронавирусная вспышка. После первого раунда тестирования на ковид клуб получил положительные результаты от нескольких игроков. Второй раунд тестирования выявил еще больше зараженных.

Из-за этого 7 января «Астон Вилла» закрыла базу на карантин. Английские медиа писали, что матч Кубка Англии с «Ливерпулем» под вопросом. Но 8 января «Астон Вилла» сообщила, что игра все же состоится – в ее составе выйдут футболисты из команды U23.