Астон Вилла
Кубок Англии
Футбол
коронавирус
Ливерпуль
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида
час назад
В «Астон Вилле» коронавирусная вспышка. После первого раунда тестирования на ковид клуб получил положительные результаты от нескольких игроков. Второй раунд тестирования выявил еще больше зараженных.
Из-за этого 7 января «Астон Вилла» закрыла базу на карантин. Английские медиа писали, что матч Кубка Англии с «Ливерпулем» под вопросом. Но 8 января «Астон Вилла» сообщила, что игра все же состоится – в ее составе выйдут футболисты из команды U23.
Некоторые источники пишут, что у 10 игроков основного состава команды положительный тест на коронавирус.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые