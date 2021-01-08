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#Астон Вилла #Футбол #коронавирус #Ливерпуль #Кубок Англии

«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида

час назад

В «Астон Вилле» коронавирусная вспышка. После первого раунда тестирования на ковид клуб получил положительные результаты от нескольких игроков. Второй раунд тестирования выявил еще больше зараженных.

Из-за этого 7 января «Астон Вилла» закрыла базу на карантин. Английские медиа писали, что матч Кубка Англии с «Ливерпулем» под вопросом. Но 8 января «Астон Вилла» сообщила, что игра все же состоится – в ее составе выйдут футболисты из команды U23.

Некоторые источники пишут, что у 10 игроков основного состава команды положительный тест на коронавирус.

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