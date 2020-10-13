Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех

Молодежная сборная России выиграла последний матч квалификации в Латвии и попала на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Попала первой. Да-да, первой, если не считать хозяев Венгрии и Словакии.

Напрямую на турнир выходят победители отборочных групп и лучшие пять команд со вторых мест. Россия досрочно стала первой с 23 очками в десяти матчах.

Отбор начался прошлой осенью и завершится в этом ноябре.

Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой

Кого побеждали, кто был героем

Сербия, Латвия и Эстония обыграны по два раза. У Болгарии взяты четыре очка. В восьми матчах против этих соперников Россия пропустила лишь однажды (от Латвии уже при счете 4:0). Польшу наши не побеждали – 2:2 и 0:1.