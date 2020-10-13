Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех
Молодежная сборная России выиграла последний матч квалификации в Латвии и попала на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Попала первой. Да-да, первой, если не считать хозяев Венгрии и Словакии.
Напрямую на турнир выходят победители отборочных групп и лучшие пять команд со вторых мест. Россия досрочно стала первой с 23 очками в десяти матчах.
Отбор начался прошлой осенью и завершится в этом ноябре.
Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой
Кого побеждали, кто был героем
Сербия, Латвия и Эстония обыграны по два раза. У Болгарии взяты четыре очка. В восьми матчах против этих соперников Россия пропустила лишь однажды (от Латвии уже при счете 4:0). Польшу наши не побеждали – 2:2 и 0:1.
Чалов – лучший бомбардир, он забил четыре гола. Три – на счету Дивеева и Кучаева. По два забивали Шапи-Сулейманов и Глушенков. Еще восемь игроков отличились по разу.
Главные игроки сборной
Тренер Михаил Галактионов применял разные расстановки, но в основном играл 4-3-3.
• В воротах два первых матча отыграл Максименко, следующие семь игр – Сафонов. Голкипер «Краснодара» уехал в первую сборную, так что отборочный этап в Риге завершал Максименко.
• Степанов, Круговой, Рассказов и Калугин закрывали позиции крайних защитников в разных матчах, но последние два отыграли Тикнизян (слева) и Голубев (справа).
• Неизменной парой центральных защитников была Дивеев-Евгеньев, в последних играх травмированного игрока ЦСКА подменял Маслов.
• Умяров и Обляков закрывали центр поля, помогали им Кучаев, Уткин и Глушенков, но в последних играх выходил Глебов (Умяров травмирован).
• На флангах атаки в прошлом году чаще играли Ломовицкий и Шапи, сейчас – разные комбинации, там выходили и Лесовой, и Грулев. Был и Глушенков до травмы.
• Чалов – основной нападающий, но дважды в старте выходил Игнатьев.
Что не получилось в прошлый раз
В прошлой квалификации первая команда выходила напрямую, а вторая в стыки, но Россия заняла третье место – пропустила вперед Сербию и Австрию, которым проиграла трижды в четырех матчах. Еще одна потеря очков – домашняя ничья с Арменией.
Команду возглавлял Евгений Бушманов, и странностей было много.
- Не поставил на важнейший матч Чалова.
- Баринова и Скопинцева не вызывал с комментарием: «Сборной нужны футболисты, которые хотят за нее играть».
- Мало ставил в состав игроков из РПЛ вроде Соболева, Кучаева или Ломовицкого, но доверял игрокам из ФНЛ.
- Слышал обвинения в том, что в команде перебор спартаковцев.
Не попав на Евро, сборная лишилась шанса сыграть и на Олимпиаде, где не выступала с 1988 года. Бушманов был уволен.
А как мы играли раньше
Так себе. Всего трижды выходили в финальную часть:
- Евро-1994: два поражения в четвертьфиналах от Франции (тогда были матчи дома/на выезде).
- Евро-1998: поражение в четвертьфинале от Испании (с 1/4 турнир и начинался).
- Евро-2013: три поражения в группе – от Испании, Голландии и Германии.
А что вообще было на последнем турнире
Он прошел летом 2019 года в Италии и Сан-Марино.
Три группы по четыре команды – вышли три победителя (Испания, Германия, Румыния) и лучшая вторая сборная (Франция).
Полуфиналы были зрелищными, а финал в Удине, на который собрались 23 тысячи человек, у Германии выиграла Испания.
На турнире засветилось много известных имен. Например:
🇮🇹 Тонали, Дзаньоло, Барелла и Кьеза у Италии.
🇪🇸 Себальос, Ойярсабаль, Форнальс и Ольмо у Испании.
🇩🇪 Нюбель, Клостерманн, Амири и Вальдшмидт у Германии.
🏴 Ван-Биссака, Мэддисон, Фоден, Маунт и Абрахам у Англии.
🇫🇷 Упамекано, М.Дембеле, Гендузи, Тюрам у Франции.
🇷🇸 🇷🇴 🇭🇷 🇩🇰 Йович у Сербии, Хаджи у Румынии, Влашич у Хорватии, Сков у Дании.
Где и когда играем
Турнир пройдет в Венгрии и Словении. Изначально он был запланирован на июнь 2021-го, но все-таки пройдет в два этапа.
- 24-31 марта 2021 года – матчи в группах.
- 31 мая – 6 июня – плей-офф.
Формат: четыре группы по четыре команды, по две лучшие выходят в 1/4. Жеребьевка состоится в конце 2020 года, пока не определено когда. Отборочный турнир закончится в ноябре.
И еще важно: на турнире сыграют футболисты, родившиеся не раньше 1 января 1998 года, как это было и в квалификации. Так что все сборные сохранят свои составы.