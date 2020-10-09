Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой

Оставшиеся матчи:

Латвия – Россия (13 октября)

Польша – Болгария (13 октября)

Польша – Латвия (17 ноября)

В случае равенства очков сначала считаются личные встречи. России нельзя сравняться с Польшей из-за ничьи и поражения в матчах с ней.

Что нужно России, чтобы выйти дальше

Победа над Латвией обеспечит первое место .

. В случае ничьей надо, чтобы Польша не выиграла какой-нибудь из двух матчей.

В случае поражения надо, чтобы Польша набрала не больше трех очков.

Но в случае второго места в группе есть отличный шанс выйти – просто войти в число пяти лучших команд, занявших вторые строчки. У России отминусуются очки, набранные в играх с последней командой (шесть – если это будет Эстония, минимум три – если Латвия).

Расклады со вторыми местами считать пока нет смысла из-за разного количества матчей у всех. Например, идущая второй в седьмой группе Португалия вообще сыграла лишь пять матчей из десяти – у нее две игры в октябре и целых три в ноябре.

В целом же, все зависит только от России. Победа в Риге снимет все вопросы, и дальше очки на вторых местах буду считать поляки.