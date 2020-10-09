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#Россия U21 #Футбол

Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой

09 октября, 21:10

РФС

Чемпионат Европы среди молодежных команд U-21 пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении. Сейчас идет квалификация.

Принцип турнира и отбора

  • На Евро сыграют 16 команд: четыре группы по четыре сборные, где в четвертьфинал выходят по две лучшие.
  • Две команды вышли на турнир – это хозяева (Венгрия и Словения).
  • Остается 14 вакантных мест. Девять из них занимают победители квалификационных групп.
  • Остальные – пять лучших команд, занявших вторые места.

Что у России

  • Наша команда сыграла девять матчей в группе с Польшей, Сербией, Болгарией, Латвией и Эстонией. Последняя победа – 4:0 над Эстонией.
  • Последняя игра осталась в Риге против Латвии.
  • С Польшей наши сыграли 2:2 и 0:1, дважды обыграли сербов и эстонцев, победили Латвию, взяли четыре очка у болгар.

Положение в борьбе за выход из группы – следующее:

🇷🇺 Россия – 9 игр – 20 очков

🇵🇱 Польша – 8 игр – 16 очков

Так это выглядит в таблице:

Скриншот с сайта УЕФА

Оставшиеся матчи:

  • Латвия – Россия (13 октября)
  • Польша – Болгария (13 октября)
  • Польша – Латвия (17 ноября)

В случае равенства очков сначала считаются личные встречи. России нельзя сравняться с Польшей из-за ничьи и поражения в матчах с ней.

Что нужно России, чтобы выйти дальше

  • Победа над Латвией обеспечит первое место.
  • В случае ничьей надо, чтобы Польша не выиграла какой-нибудь из двух матчей.
  • В случае поражения надо, чтобы Польша набрала не больше трех очков.

Но в случае второго места в группе есть отличный шанс выйти – просто войти в число пяти лучших команд, занявших вторые строчки. У России отминусуются очки, набранные в играх с последней командой (шесть – если это будет Эстония, минимум три – если Латвия).

Расклады со вторыми местами считать пока нет смысла из-за разного количества матчей у всех. Например, идущая второй в седьмой группе Португалия вообще сыграла лишь пять матчей из десяти – у нее две игры в октябре и целых три в ноябре.

В целом же, все зависит только от России. Победа в Риге снимет все вопросы, и дальше очки на вторых местах буду считать поляки.

РФС

Как часто Россия играет на этом турнире

За последние 25 лет, с тех пор как стал проводиться отдельный такой чемпионат, состоялось 14 турниров. Сборная России ездила на него всего трижды.

✅ На турнир четырех с полуфиналами и финалом на Евро-1994 во Францию наши не поехали, уступив сборной этой страны в двух четвертьфинальных матчах (дома и на выезде).

✅ Через четыре года турнир начинался со стадии четвертьфинала. Россия проиграла 0:1 Испании и далее в борьбе за пятые-восьмые места уступила Швеции и победила Румынию – так и стала седьмой.

✅ Следующего турнира пришлось ждать 15 лет. Наши поехали на Евро-2013, но в группе проиграли и Испании (0:1), и Голландии (1:5), и Германии (1:2). В составе той сборной забивали Черышев и Дзагоев.

✳️ В ряду выходов должен быть и Евро-2021. А сборная России в случае успеха через четыре дня станет одной из первых команд, квалифицировавшихся на этот турнир.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А как дела в октябре у главной сборной?
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
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