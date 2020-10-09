Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой
Чемпионат Европы среди молодежных команд U-21 пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении. Сейчас идет квалификация.
Принцип турнира и отбора
- На Евро сыграют 16 команд: четыре группы по четыре сборные, где в четвертьфинал выходят по две лучшие.
- Две команды вышли на турнир – это хозяева (Венгрия и Словения).
- Остается 14 вакантных мест. Девять из них занимают победители квалификационных групп.
- Остальные – пять лучших команд, занявших вторые места.
Что у России
- Наша команда сыграла девять матчей в группе с Польшей, Сербией, Болгарией, Латвией и Эстонией. Последняя победа – 4:0 над Эстонией.
- Последняя игра осталась в Риге против Латвии.
- С Польшей наши сыграли 2:2 и 0:1, дважды обыграли сербов и эстонцев, победили Латвию, взяли четыре очка у болгар.
Положение в борьбе за выход из группы – следующее:
🇷🇺 Россия – 9 игр – 20 очков
🇵🇱 Польша – 8 игр – 16 очков
Так это выглядит в таблице:
Оставшиеся матчи:
- Латвия – Россия (13 октября)
- Польша – Болгария (13 октября)
- Польша – Латвия (17 ноября)
В случае равенства очков сначала считаются личные встречи. России нельзя сравняться с Польшей из-за ничьи и поражения в матчах с ней.
Что нужно России, чтобы выйти дальше
- Победа над Латвией обеспечит первое место.
- В случае ничьей надо, чтобы Польша не выиграла какой-нибудь из двух матчей.
- В случае поражения надо, чтобы Польша набрала не больше трех очков.
Но в случае второго места в группе есть отличный шанс выйти – просто войти в число пяти лучших команд, занявших вторые строчки. У России отминусуются очки, набранные в играх с последней командой (шесть – если это будет Эстония, минимум три – если Латвия).
Расклады со вторыми местами считать пока нет смысла из-за разного количества матчей у всех. Например, идущая второй в седьмой группе Португалия вообще сыграла лишь пять матчей из десяти – у нее две игры в октябре и целых три в ноябре.
В целом же, все зависит только от России. Победа в Риге снимет все вопросы, и дальше очки на вторых местах буду считать поляки.
Как часто Россия играет на этом турнире
За последние 25 лет, с тех пор как стал проводиться отдельный такой чемпионат, состоялось 14 турниров. Сборная России ездила на него всего трижды.
✅ На турнир четырех с полуфиналами и финалом на Евро-1994 во Францию наши не поехали, уступив сборной этой страны в двух четвертьфинальных матчах (дома и на выезде).
✅ Через четыре года турнир начинался со стадии четвертьфинала. Россия проиграла 0:1 Испании и далее в борьбе за пятые-восьмые места уступила Швеции и победила Румынию – так и стала седьмой.
✅ Следующего турнира пришлось ждать 15 лет. Наши поехали на Евро-2013, но в группе проиграли и Испании (0:1), и Голландии (1:5), и Германии (1:2). В составе той сборной забивали Черышев и Дзагоев.
✳️ В ряду выходов должен быть и Евро-2021. А сборная России в случае успеха через четыре дня станет одной из первых команд, квалифицировавшихся на этот турнир.