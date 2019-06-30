Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
Формат турнира не прощает ошибок
Три группы по четыре команды, но выходят только победители и лучшая вторая команда. В итоге можно остаться с шестью очками даже на третьем месте, но при этом вылезти со второго, забив лишь два мяча самостоятельно.
Испания, Германия и Румыния вышли с первых мест: первые не без приключений (проиграли первый матч Италии), вторые – солидно, третьи – хитро (об этом позже). Лучшей второй командой стала Франция с семью очками, при этом она забила два гола, а третий за нее провел новичок «МЮ» англичанин Уан-Биссака, который своим автоголом принес победу французам в первом туре.
Шести очков не хватило ни Дании (второе место под немцами), ни Италии и Польше (второе и третье под испанцами). Провалились Бельгия и Сербия, не набрав ни одного очка (сербы еще и получили 1:10 за три матча). Англия и Хорватия набрали всего по одному баллу, сыграв 3:3 друг с другом и проиграв два других матча.
Франция и Румыния вдвоем потопили итальянцев
Италия, отыграв три матча, финишировала второй и ждала помощи от игры с параллельной группы. Ее выводила бы победа Румынии или же крупная победа Франции. Румыны с французами рисковать не стали – ничья нормальным образом выводила в полуфинал и тех, и других. Неудивительно, что коэффициенты на ничью перед их игрой снижались до неприличия.
Итог – 0:0 и всего девять ударов на двоих, из которых ни один в створ не угодил. Впрочем, в полуфиналах Франция и Румыния наполучали по четыре гола от соперников и благополучно вылетели.
Но запомнилась именно Румыния
Румыны хитрили в последнем туре, но такое право они себе обеспечили в первых двух матчах. Сначала уничтожили 4:1 Хорватию, затем поучаствовали в сумасшедшем матче с Англией: 0:0 до 76-й минуты, а итоговый счет – 4:2.
В полуфинале против немцев Румыния тоже действовала дерзко, даже вела в счете 2:1, но начала второй тайм с пропущенного гола и играла очень средне. В итоге – два гола на последних минутах со штрафных и 2:4.
Притом Румыния – худшая команда чемпионата по обводкам (всего 4,3 в среднем за игру), у лидеров эти показатели – в три раза больше.
Но имена этих парней наверняка будут известны и дальше: голкипер Раду принадлежит «Интеру», полузащитник Балуцэ – игрок «Брайтона», Драгомир тренировался в «Арсенале», а Пушкаш – в «Интере», а главная звезда клуба – Янис Хаджи, сын легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Отличная, живая, интересная сборная, которую успели полюбить.
Главная звезда тут – немец
Тем, кто не следит за Бундеслигой, имя Луки Вальдшмидта мало о чем говорит. Это 23-летний универсальный футболист, способный сыграть на любой позиции в полузащите или атаке (но если на фланге, то лучше справа). Техничный, отлично держит мяч, классно отрабатывает, но этого всего мало без самого главного.
На турнире Вальдшмидт забил целых семь голов – по одному австрийцам и датчанам, дубль румынам, хет-трик сербам. В числе прочих – потрясающий гол издалека. Столько (семь) в нынешнем веке на молодежных Евро U-21 забивал лишь швед Маркус Берг в 2009 году, больше не удавалось никому.
Вальдшмидт играет за «Фрайбург», прошлым летом перешел за пять миллионов евро из «Гамбурга», теперь, судя по сайту Transfermarkt, стоит 12 млн. Контракт у парня действует еще три года. Как он еще не в «Баварии»?
Там было несколько красивых историй
Три известны лучше, правда, две из них – очень грустные.
Голкипер сборной Румынии Андрей Раду играет в майке с фотографией сестры. Когда парню было девять лет, она умерла в 14-летнем возрасте от иммунной болезни. Он обещал ей брать ее с собой на все стадионы мира. Раду выполняет обещания. И победу над Англией он посвятил ей.
Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон играл в бутсах с изображением пятилетней Софи Тейлор. Он познакомился с ней, когда играл за «Норвич». Девочка умерла от рака. Мэддисон посвящал ей забитый гол, а Puma изготовила для него специальные бутсы с ее фотографией и надписью «На небесах появился новый ангел».
Грустное настроение могут немного разбавить поляки. Сборная Польши хоть с шестью очками и не вышла из группы, зато отлично провела время, своеобразно играя в пинг-понг: девять человек, четыре ракетки, один мячик. И куча веселья.
Два года назад был такой же финал
Тогда тоже встречались Германия и Испания, чемпионство немцам принес гол Митчелла Вайзера. Что интересно, из того немецкого состава можно выделить разве что Тольяна, Майера и, конечно же, Гнабри, который стал лучшим игроком «Баварии» в прошлом сезоне по мнению болельщиков.
И это резко контрастирует с теми фамилиями, которые тогда были в финале у испанцев – самый дорогой вратарь мира Кепа, основной защитник «Арсенала» Бельерин, победитель Лиги Европы Сауль, будущие победители Лиги чемпионов Асенсио, Себальос и Льоренте, победитель Лиги Европы и в будущем освоившийся в АПЛ Жерар Деулофеу.
Теперь победили испанцы. В их заявке всего шесть футболистов, играющих за рубежом, но в финале голами отметились как раз двое из них: Фабиан Руис – игрок «основы» в «Наполи» (5+4 по «гол плюс пас» за сезон) и звезда загребского «Динамо» Дани Ольмо, который со своим клубом далеко зашел в Лиге Европы (в 1/8 финала).
1:3 от Италии, но затем 2:1 над Бельгией и 5:0 над Польшей, в полуфинале – 4:1 над Францией, а в финале – 2:1 над Германией. Так испанцы дошагали до трофея и теперь сравнялись с рекордсменами по титулам Евро U-21 – итальянцами, в пятый раз став лучшей молодой командой Европы. Прошлый состав до «золота» не дотянул, но известным стал уж точно и трофеями в клубах обзавелся. У сегодняшних чемпионов шансы не хуже.