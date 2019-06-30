Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21

Шести очков не хватило ни Дании (второе место под немцами), ни Италии и Польше (второе и третье под испанцами). Провалились Бельгия и Сербия, не набрав ни одного очка (сербы еще и получили 1:10 за три матча). Англия и Хорватия набрали всего по одному баллу, сыграв 3:3 друг с другом и проиграв два других матча.

Франция и Румыния вдвоем потопили итальянцев

Италия, отыграв три матча, финишировала второй и ждала помощи от игры с параллельной группы. Ее выводила бы победа Румынии или же крупная победа Франции. Румыны с французами рисковать не стали – ничья нормальным образом выводила в полуфинал и тех, и других. Неудивительно, что коэффициенты на ничью перед их игрой снижались до неприличия.