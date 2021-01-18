Дэнни Дринкуотер

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«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
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За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
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