За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
Дэнни Дринкуотер так редко играет в АПЛ, что участвует в безумных статистических пересечениях. С одного раза угадайте, какой игрок объединяет три несвязанных между собой матча:
- 04.03.2018. «Манчестер Сити» – «Челси»
- 03.12.2019. «Бернли» – «Манчестер Сити»
- 12.01.2020. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
Правильно: Дэнни Дринкуотер за 22 месяца сыграл в трех разных командах против одного соперника. Уникальности истории добавляет отсутствие у Дринкуотера других матчей АПЛ за этот период. Нет, он попадал в заявку и на скамейку в играх с разными соперниками, но на поле в Премьер-лиге выходил только в матчах против «Ман Сити».
Opta подсчитала, что Дринкуотер – четвертый игрок в истории, сыгравший три подряд матча АПЛ против одной команды. Бруно Шейру (против «Челси»), Дэвид Уитер (против «Фулхэма»), Рубен Лофтус-Чик (против «Лестера») – теперь Дринкуотер в одном ряду с этими тремя футболистами. Все они получили такое статистическое достижение в этом веке.
В 2017 году «Челси» купил Дринкуотера у «Лестера» за 37 миллионов евро. В новом клубе Дринкуотер провел только один полный сезон, где хотя бы выходил на поле. Дальше – место в глубоком запасе «Челси» и аренды в клубы-аутсайдеры. Так Дринкуотер оказался в «Бернли», а этой зимой ушел в «Астон Виллу». Контракт Дринкуотера с «Челси» истекает летом 2020-го.
В сезоне-2015/16 Дринкуотер выиграл АПЛ с «Лестером». За время в «Челси» он испортил себе репутацию:
- В первом сезоне мало играл из-за травм. В ноябре 2017-го отказался от вызова в сборную Англии.
- Попал в ДТП, когда был пьян. Получил публичное сообщение от Сарри, что не подходит под его смену.
- Уже в «Бернли» подрался рядом с ночным клубом. Переход в «Астон Виллу» – вторая аренда за этот сезон.
В инстаграме Дринкуотер написал, что в «Астон Вилле» полностью сосредоточится на футболе. В комментарии пришли несколько бывших партнеров с показательным пожеланием удачи.