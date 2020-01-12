За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»

Дэнни Дринкуотер так редко играет в АПЛ, что участвует в безумных статистических пересечениях. С одного раза угадайте, какой игрок объединяет три несвязанных между собой матча:

04.03.2018. «Манчестер Сити» – «Челси»

03.12.2019. «Бернли» – «Манчестер Сити»

12.01.2020. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

Правильно: Дэнни Дринкуотер за 22 месяца сыграл в трех разных командах против одного соперника. Уникальности истории добавляет отсутствие у Дринкуотера других матчей АПЛ за этот период. Нет, он попадал в заявку и на скамейку в играх с разными соперниками, но на поле в Премьер-лиге выходил только в матчах против «Ман Сити».