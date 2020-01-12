Дэнни Дринкуотер
АПЛ
Футбол
Челси
Бернли
Астон Вилла
Лестер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дэнни Дринкуотер #Футбол #АПЛ #Лестер #Челси #Бернли #Астон Вилла

За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»

12 января, 20:40
Александр Плеханов

Дэнни Дринкуотер так редко играет в АПЛ, что участвует в безумных статистических пересечениях. С одного раза угадайте, какой игрок объединяет три несвязанных между собой матча:

  • 04.03.2018. «Манчестер Сити» – «Челси»
  • 03.12.2019. «Бернли» – «Манчестер Сити»
  • 12.01.2020. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

Правильно: Дэнни Дринкуотер за 22 месяца сыграл в трех разных командах против одного соперника. Уникальности истории добавляет отсутствие у Дринкуотера других матчей АПЛ за этот период. Нет, он попадал в заявку и на скамейку в играх с разными соперниками, но на поле в Премьер-лиге выходил только в матчах против «Ман Сити».

Opta подсчитала, что Дринкуотер – четвертый игрок в истории, сыгравший три подряд матча АПЛ против одной команды. Бруно Шейру (против «Челси»), Дэвид Уитер (против «Фулхэма»), Рубен Лофтус-Чик (против «Лестера») – теперь Дринкуотер в одном ряду с этими тремя футболистами. Все они получили такое статистическое достижение в этом веке.

В 2017 году «Челси» купил Дринкуотера у «Лестера» за 37 миллионов евро. В новом клубе Дринкуотер провел только один полный сезон, где хотя бы выходил на поле. Дальше – место в глубоком запасе «Челси» и аренды в клубы-аутсайдеры. Так Дринкуотер оказался в «Бернли», а этой зимой ушел в «Астон Виллу». Контракт Дринкуотера с «Челси» истекает летом 2020-го.

В сезоне-2015/16 Дринкуотер выиграл АПЛ с «Лестером». За время в «Челси» он испортил себе репутацию:

В инстаграме Дринкуотер написал, что в «Астон Вилле» полностью сосредоточится на футболе. В комментарии пришли несколько бывших партнеров с показательным пожеланием удачи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Интересные факты еще по двум переходам этой зимы
Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!
Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дэнни Дринкуотер
#Футбол
#АПЛ
#Лестер
#Челси
#Бернли
#Астон Вилла