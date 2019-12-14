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Джеймс Милнер
№7
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
19 марта, 13:32
Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
#Джеймс Милнер
14 декабря 2019, 16:58
Милнер рыдает в объятиях Клоппа – сильнейшая эмоция вечера. От него не ждали
#Джеймс Милнер
08 мая 2019, 01:04
Антигерой полуфинала – Милнер. Нагрубил Месси, упустил моменты, а «Ливерпуль» разгромили
#Лига чемпионов
01 мая 2019, 23:54