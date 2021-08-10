Еще 11 великих бесплатных переходов. Левандовски, Погба, Кафу, Камбьяссо, Пирло и другие
Роберт Левандовски («Боруссия Д» -> «Бавария»)
«Боруссия» не хотела отпускать Левандовски в «Баварию», но он настоял на своем желании уйти к главному конкуренту. В сентябре 2013-го Левандовски подписал с клубом предварительное соглашение, по которому он летом станет свободным агентом. И тогда он подтвердил официально, что проводит последний сезон в Дортмунде.
Что случилось потом: 203 гола, победа в Лиге чемпионов и народный «Золотой мяч»-2020.
Кафу («Рома» -> «Милан»)
Кафу было уже 33 года. После контракта с «Ромой» он хотел уехать в Японию, где был капитаном Бразилии и выиграл ЧМ. Но Карло Анчелотти уговорил остаться в Серии А. Кафу долечил травму и вернулся тем же топом.
Что случилось потом: пять ярких последних лет в карьере. Чемпионство в первом сезоне, трагедия в Стамбуле, реванш в 2007-м.
Поль Погба («Манчестер Юнайтед» -> «Ювентус»)
Уже классическая история. Еще Алекс Фергюсон ворчал на Погба и говорил, что он проявил к клубу неуважение и давным-давно подписал контракт с «Ювентусом». В биографии Фергюсон потом писал, что не мог договориться с Погба из-за его агента Мино Райолы.
Что случилось потом: взлет карьеры и возвращение обратно в «Ман Юнайтед» спустя четыре года за рекордные 105 миллионов.
Теэму Пукки («Брондбю» -> «Норвич»)
«Брондбю» заявлял, что полтора года договаривался с Пукки. Он не захотел оставаться в Дании и ушел в «Норвич», который постоянно мотается между Чемпионшипом и АПЛ.
Что случилось потом: стал главной звездой клуба, много забивает (66 голов за три года), но «Норвич» все равно не задерживается в АПЛ.
Хенрик Ларссон («Селтик» -> «Барселона»)
Ларссон перешел в «Барселону» в 32 года после того, как стал легендой «Селтика» (174 гола). Ларссон и «Барса» много говорили, какой же это классный трансфер, но первый сезон был смазан из-за травмы.
Что случилось потом: год лечился, а потом зажег в компании Рональдиньо и Деку. Отдал два голевых паса в финале ЛЧ-2006.
Джеймс Милнер («Манчестер Сити» -> «Ливерпуль»)
Последний год в «Сити» Милнер спорил о зарплате и новом контракте. «Ливерпуль» выждал и подписал его как свободного агента. В очень нужное время: в 2015-м команда оправлялась от ухода Джеррарда.
Что случилось потом: Милнер стал сердцем «Ливерпуля» Клоппа.
Эстебан Камбьяссо («Реал» -> «Интер»)
Камбьяссо – уникум. За него клубы никогда не платили. Переходил всегда как свободный агент или на правах аренды. В «Интере» он провел десять главных лет в карьере, выиграл ЛЧ.
Что случилось потом: Бесплатно перешел в «Лестер». Потом бесплатно ушел оттуда (за год до легендарного чемпионства!) в «Олимпиакос».
Златан Ибрагимович («ПСЖ» -> «Манчестер Юнайтед»)
Ибрагимович задержался на четыре года в «ПСЖ» (раньше так долго он нигде не был), но не подписал новый контракт и в 2016-м поехал к Моуринью в «МЮ».
Что случилось потом: Неплохой первый сезон, новый контракт. Но пошло угасание. Златан разорвал соглашение, уехал в МЛС, чтобы подпитать силы, и снова вернуться в Европу.
Стив Макманаман («Ливерпуль» -> «Реал Мадрид»)
В 1997-м Макманаман мог перейти в «Барселону», но она открыто сказала медиа, что Макманаман запросил много денег. Его повело в другой лагерь – в Мадрид, где «Реал» переживал кризис до прихода Флорентино Переса. Рауль даже говорил, что Макманаман пожалеет о переходе. Но клуб пошел на поправку.
Что случилось потом: Две победы в чемпионате и две победы в ЛЧ. Кстати, Макманаман стал первым англичанином, кто выиграл Лигу чемпионов не в английском клубе.
Андреа Пирло («Милан» -> «Ювентус»)
У перехода было две причины. Пирло не нравился стиль Аллегри. Он отодвигал его ближе к обороне. Еще «Милан» предлагал год контракта, Пирло хотел три.
Что случилось потом: стал мозгом и символом возрождения «Ювентуса». И даже неудачно год его тренировал.
Роберто Баджо («Милан» -> «Болонья»)
После двух тусклых лет в «Милане» Баджо пошел к середнякам, потому что в «Милане» его не видел Капелло. А Анчелотти не хотел его видеть в «Парме». Он потом говорил, что жалеет о решении.
Что случилось потом: забил 22 гола (и стал лучшим итальянским бомбардиром Серии А), отвоевал место в сборной на ЧМ-1998.