Еще 11 великих бесплатных переходов. Левандовски, Погба, Кафу, Камбьяссо, Пирло и другие

«Боруссия» не хотела отпускать Левандовски в «Баварию», но он настоял на своем желании уйти к главному конкуренту. В сентябре 2013-го Левандовски подписал с клубом предварительное соглашение, по которому он летом станет свободным агентом. И тогда он подтвердил официально, что проводит последний сезон в Дортмунде.

Что случилось потом: 203 гола, победа в Лиге чемпионов и народный «Золотой мяч»-2020.