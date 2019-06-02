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Джордан Хендерсон
№14
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 июня 1990 (30) лет
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Клопп прыгает с пивом, стадион горит, все счастливы. «Ливерпуль» получил кубок АПЛ
#Ливерпуль
вчера, 01:11
Главный момент вчерашнего финала. Хендерсон праздновал победу в ЛЧ с отцом, победившим рак
#Джордан Хендерсон
02 июня 2019, 13:27
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52