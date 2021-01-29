В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩

Джеко бунтует уже не первый месяц. «Рома» не отпускает его, потому что не может найти замену

Последние три трансферные окна фанаты «Ромы» стабильно слышат одно: Джеко уходит из команды. Агент игрока приезжает в Турин, Неаполь и Милан, но переход в последний момент срывается. У «Ромы» нет денег на замену по уровню, а условия, которые они предлагают другим клубам, просто нереальны.

Например, летом «Рома» хотела обменять Джеко на Аркадиуша Милика. «Наполи» отказался, а сейчас Милик отчалил в «Марсель». Сейчас «Рома» обговаривает обмен Санчеса на Джеко без компенсации заработной платы. Выглядит странно.

Но суть не в этом: морально Джеко давно настроен на уход, просто сумбурная трансферная система «Ромы» ломает все его планы. Сейчас важнейшей причиной для ухода смотрятся испорченные отношения с Фонсекой.

Corriere dello Sport пишет, что на собрании, где от игроков выступали Джеко и Пеллегрини, первый не очень хорошо поговорил с тренером. Он обвинил его в слабой подготовке команды, низкой интенсивности тренировок и плохих результатов. Этот выпад стоил Джеко сначала место в составе, а потом и капитанской повязке. Тот же CoS пишет, что тренерский штаб «Ромы» оставит капитаном Пеллегрини до конца сезона.

Сейчас ситуация такая: Джеко не настроен работать с Фонсекой, он тренируется отдельно от команды и не разговаривает с Фонсекой.