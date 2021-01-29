Рома
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Массимилиано Аллегри
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Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
Интер
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#Рома #Футбол #Серия А #Интер #Кубок Италии #Массимилиано Аллегри #Лоренцо Пеллегрини #Специя #Паулу Фонсека #Эдин Джеко

В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩

43 минуты назад
Илья Егоров

Микроадовые ситуации в «Роме» часто происходили при прежнем владельце – Джеймсе Палотте. Недостаток финансов, спорные покупки и странные продажи. Фанатам ненадолго показалось, что новые боссы устранят эти проблемы. Но сейчас все разгорелось с новой силой.

Джеко, его уход; Фонсека, его принципиальность; и (внезапно) Аллегри – факторы бардака, изнутри разрушающего «Рому» прямо сейчас.

Поражение от «Cпеции» в Кубке сломало команду изнутри. Тогда возникли первые разборки Фонсеки и игроков

19 января – «Рома» проигрывает «Специи» в 1/8 финала Кубка Италии. Счет 2:4 быстро превратился в 0:3: оказалось, Фонсека ошибся с количество замен и выпустил шесть запасных на поле. На исход встречи этот ляп глобально не повлиял, но счет поменялся.

Хронология дальнейших событий:

• Утром 20 января итальянские медиа (RomaPress, Corriere dello Sport и т.д.) забурлили – Фонсеку могут уволить за такое позорное поражение. Хотя единственные изменения в тот день были связаны с изгнанием менеджеров Джанлуки Гомбара и Маноло Зубрии.

Их обвинили в шестой замене, которая стоила «Роме» технаря в Кубке.

Возле базы «Ромы» появился баннер: «Похоже, у вас нет яиц. Недостойны».

• 21 января. Внутри «Ромы» произошел серьезный разговор. С одной стороны выступали Фонсека и гендир Тьяго Пинту. С другой – Пеллегрини и Джеко. Они обсуждали неудачные результаты, работу Фонсеки и увольнение Гомбара. Игроки просили тренерский штаб вернуть его.

Разговор ничем не закончился.

• 22 января. Игроки «Ромы» показательно не вышли на утреннюю тренировку, потребовав разъяснения ситуации с Фонсекой и увольнением Гомбара. Тут опять же отвечал Пинту: у Фонсеки полная поддержка со стороны руководства, возращение Гомбара в данный момент невозможно.

Параллельно разогревались отношения Фонсеки и Джеко.

Джеко бунтует уже не первый месяц. «Рома» не отпускает его, потому что не может найти замену

Последние три трансферные окна фанаты «Ромы» стабильно слышат одно: Джеко уходит из команды. Агент игрока приезжает в Турин, Неаполь и Милан, но переход в последний момент срывается. У «Ромы» нет денег на замену по уровню, а условия, которые они предлагают другим клубам, просто нереальны.

Например, летом «Рома» хотела обменять Джеко на Аркадиуша Милика. «Наполи» отказался, а сейчас Милик отчалил в «Марсель». Сейчас «Рома» обговаривает обмен Санчеса на Джеко без компенсации заработной платы. Выглядит странно.

Но суть не в этом: морально Джеко давно настроен на уход, просто сумбурная трансферная система «Ромы» ломает все его планы. Сейчас важнейшей причиной для ухода смотрятся испорченные отношения с Фонсекой.

Corriere dello Sport пишет, что на собрании, где от игроков выступали Джеко и Пеллегрини, первый не очень хорошо поговорил с тренером. Он обвинил его в слабой подготовке команды, низкой интенсивности тренировок и плохих результатов. Этот выпад стоил Джеко сначала место в составе, а потом и капитанской повязке. Тот же CoS пишет, что тренерский штаб «Ромы» оставит капитаном Пеллегрини до конца сезона.

Сейчас ситуация такая: Джеко не настроен работать с Фонсекой, он тренируется отдельно от команды и не разговаривает с Фонсекой.

В то же время агент Джеко работает над уходом клиента. Пока что были два варианта:

Последний вариант – наиболее вероятен. Мы на «Голе» уверены, что в инсайдах нет силы, но иногда нужно слушать авторитетных мужиков. Вот один из самых точных инсайдеров вселенной Джанлука Ди Марцио сообщил, что боссы «Ромы» и «Интера» прорабатывали вариант с обменом Джеко на Санчеса.

Другой надежный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает сделку. Но он конкретизирует: если «Интер» не согласится на некоторые пункты от «Ромы» в ближайшее время, то сделка будет аннулирована.

Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

Руководители двух итальянских команд встречаются в Риме. Рядом с отелем, где они ведут переговоры, 28 января появился Аллегри.

C ума сошли? Какой Аллегри?

Напомним: карьера Макса Аллегри встала на паузу весной 2019-го. Он ушел из чемпионского «Ювентуса» и пообещал, что будет учить английский ради амбициозных вызовов.

Прошло полтора года. Аллегри без клуба, все амбициозные вызовы (а их было много – «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Боруссия») испарились. И сейчас Аллегри бродит рядом с отелем, в котором общаются представители двух команд.

И Аллегри там точно не для работы в «Интере» – в Конте на данный момент в Милане еще верят. Но вот вариант с «Ромой» очень вероятен. Средний источник Radio Radio ссылается на своего человека внутри команды и пишет: а) У Аллегри есть предварительное соглашение с руководством «Ромы» на случай увольнения Фонсеки; б) Уже даже обговорены условия контракта – на 2 года с зарплатой в 4,5 млн евро.

И тут появляются три вопроса (если информация об Аллегри не вброс):

1. Почему гендир «Ромы» Пинту говорил, что в клубе доверяют Фонсеке, но подписывают с Аллегри предварительное соглашение?

2. Как повлияет Аллегри на положение Джеко в команде? Пока что видится такой расклад: уходит Фонсека – Джеко остается в клубе, потому что (с его слов) ему нравится в Риме.

3. Зачем Аллегри проект в полуразрушенном состоянии? Он ушел из «Ювентуса» в статусе сильнейшего тренера Италии. Дальше – развитие, другие лиги. В «Роме» – мало денег и куча интриг. Буэ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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