Паулу Фонсека

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«Рома» анонсировала отставку Фонсеки в конце сезона
#Паулу Фонсека
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В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
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