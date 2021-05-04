«Рома» анонсировала отставку Фонсеки в конце сезона

Паулу Фонсека покинет «Рому» в конце сезона. Информация официальная, о ней объявил сам клуб.

«Пауло провел команду через ряд проблем, включая пандемию коронавируса и смену владельца. Он сделал это с великодушием, справедливостью и твердым характером. Мы желаем ему всего наилучшего в его следующих начинаниях».