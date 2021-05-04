Паулу Фонсека
Серия А
Рома
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#Паулу Фонсека #Серия А #Рома

«Рома» анонсировала отставку Фонсеки в конце сезона

04 мая, 13:18

Паулу Фонсека покинет «Рому» в конце сезона. Информация официальная, о ней объявил сам клуб.

«Пауло провел команду через ряд проблем, включая пандемию коронавируса и смену владельца. Он сделал это с великодушием, справедливостью и твердым характером. Мы желаем ему всего наилучшего в его следующих начинаниях».

  • Фонсека работает в «Роме» второй сезон, его назначили летом 2019 года.
  • В первом его сезоне клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, а в текущем розыгрыше играет в полуфинале.
  • В чемпионате Италии «Рома» занимала с Фонсекой шестое место. В этом сезоне она идет седьмой в таблице – за четыре тура до конца розыгрыша.
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Источник:
сайт «Ромы»
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