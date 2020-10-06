Эль-Шаарави уже объявил себя игроком «Ромы». Все сорвалось из-за задержки в другом трансфере
Сорвавшийся переход Стефана Эль-Шаарави – главное разочарование последнего дня трансферного окна. Сам он уже считал себя игроком «Ромы», но в итоге остался в китайской команде «Шанхай Шеньхуа». Клубы оформляли аренду в последний момент – не успели, потому что задержался другой трансфер.
Как все было:
- Эль-Шаарави ждал предложения от «Ромы» три недели. Corriere dello Sport.it пишет, что он сразу попросил 4,5 миллиона евро по контракту, а «Шанхай» – 2 миллиона евро за годовую аренду. Это затормозило переговоры, для которых «Рома» специально избавлялась от трех игроков: ушли Ундер, Клюйверт и Перотти.
- Клюйверт и Ундер перешли в аренду, с Перотти все вышло сложнее. Тот в последний день окна улетел на переговоры с «Фенербахче», но затянул договоренность по деталям контракта. Все разногласия решали около десяти часов. Перотти в итоге ушел бесплатно, «Рома» сэкономила его зарплату, но потеряла важное время.
- Sky Sport в материале о срыве сделки рассказывал, что для оформления аренды как раз банально не хватило времени. Это подтверждал брат и агент Эль-Шаарави. Между «Ромой» и Эль-Шаарави тогда уже существовала предварительная договоренность, но клуб не успел с отправкой документов в Китай.
Эль-Шаарави играл за «Рому» три года. В июле 2019-го он перешел в «Шанхай Шеньхуа» за 19 миллионов евро. С игрой в Китае сразу возникли проблемы: 16 матчей в Суперлиге, гол и три передачи. Эль-Шаарави хотел возвращения в Италию, чтобы иметь больше шансов на попадание в сборную на Евро. Все новости он мониторил как раз из расположения сборной.
В твиттере Эль-Шаарави считает себя игроком «Ромы». Так выглядит шапка его профиля:
На срыв трансфера он сразу отреагировал в инстаграме:
Эль-Шаарави разговаривал с «Ромой» еще в январе: тоже вел переговоры с целью вернуться в клуб перед Евро-2020. Потом Евро перенесли на год, а Эль-Шаарави и «Рома» свернули предварительные договоренности до осени. Теперь все снова откладывается до следующего трансферного окна.