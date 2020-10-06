Эль-Шаарави уже объявил себя игроком «Ромы». Все сорвалось из-за задержки в другом трансфере

Сорвавшийся переход Стефана Эль-Шаарави – главное разочарование последнего дня трансферного окна. Сам он уже считал себя игроком «Ромы», но в итоге остался в китайской команде «Шанхай Шеньхуа». Клубы оформляли аренду в последний момент – не успели, потому что задержался другой трансфер.

Как все было: