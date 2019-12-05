Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рома
Рим
Подписаться
Сайт
asroma.com
Страна
Италия
Стадион
Олимпико
Тренер
Паулу Фонсека
П. Фонсека
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
25 апреля, 16:59
Тотти развивает собственное агентство. Будет находить таланты и вести их дела
#Франческо Тотти
25 марта, 22:18
Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков
#коронавирус
11 марта, 19:14
Владелец «Ромы» продает клуб, потому что поругался с мэрией Рима и не построил стадион
#Рома
28 февраля, 13:13
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
#Лацио
09 января, 12:57
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Звезде «Ромы» разбили голову в кровь – турецкие фанаты кинули с трибун монету
#Лоренцо Пеллегрини
29 ноября 2019, 10:57
ЦСКА еще никогда не играл так плохо в ЛЕ. Но крупные провалы тоже случались
#ЦСКА
29 ноября 2019, 00:11
Показать еще