Моуринью пообещал своему 18-летнему форварду купить дорогие кроссовки за голы. Тот забил два – и мечта сбылась следующим утром 👟

«Рома» играла в гостях против «Дженоа» в матче 13-го тура Серии А. «Дженоа» проводила первый матч под руководством Андрея Шевченко.

🔸 Игра долго шла без голов. На 74-й минуте форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян сменил Шомуродова.

🔸 Через восемь минут он забил первый гол, еще через 12 – второй. «Рома» так и победила – 2:0.

🔸 Афене-Гьяну всего 18 лет. Он проводил всего третий взрослый матч в карьере.

🔸 После одного из своих голов Афена-Гьян хотел запрыгнуть на Жозе Моуринью – партнеры его перехватили.

Правда, вот тут возник вопрос, что пытался сделать его одноклубник.