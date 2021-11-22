Моуринью пообещал своему 18-летнему форварду купить дорогие кроссовки за голы. Тот забил два – и мечта сбылась следующим утром 👟
«Рома» играла в гостях против «Дженоа» в матче 13-го тура Серии А. «Дженоа» проводила первый матч под руководством Андрея Шевченко.
🔸 Игра долго шла без голов. На 74-й минуте форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян сменил Шомуродова.
🔸 Через восемь минут он забил первый гол, еще через 12 – второй. «Рома» так и победила – 2:0.
🔸 Афене-Гьяну всего 18 лет. Он проводил всего третий взрослый матч в карьере.
🔸 После одного из своих голов Афена-Гьян хотел запрыгнуть на Жозе Моуринью – партнеры его перехватили.
Правда, вот тут возник вопрос, что пытался сделать его одноклубник.
А у Афены-Гьяна были свои договоренности с тренером. Моуринью рассекретился после матча:
«Я пообещал ему купить дорогие кроссовки, если он забьет. 800 евро, фирму не скажу. И он потом напомнил мне, чтоб я не забыл. Что ж, утром первым делом и куплю».
Потом тренер добавил, что, к сожалению для Альберто Де Росси (тренера молодежки «Ромы»), Афена-Гьян точно не сыграет в Примавере. Он нужен основной команде.
История с обувью продолжилась на следующий день. Мечта парня сбылась:
Моуринью хвалил Афену-Гьяна: «Своими энергией и мощью он доставил сопернику хлопот. Когда он выходит на замену, команда начинает играть динамичнее».
Афена-Гьян перешел в «Рому» в апреле 2021-го из клуба «ЕврАфрика», куда в обратном направлении проследовал известный по работе в «Палермо» тренер Ренцо Гоббо. Переход ганского форварда состоялся еще при Паулу Фонсеке.
Первый пост в инстаграме Афены-Гьяна состоялся как раз при тренировке с главной командой. Он написал: «Боже, не дай мне разочаровать тех людей, которые в меня верят». И сорвал тысячи лайков и сто комментариев.
К посту с кроссовками комментариев теперь в десять раз больше.