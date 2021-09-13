Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции

Матч против «Сассуоло» в третьем туре Серии А был 1000-м в его карьере. И для Моуринью случился настоящий триллер:

1. «Рома» забила первой, но «Сассуоло» много атаковал – и в середине второго тайма сравнял счет.

2. После этого пропущенного гола «Рома» не реализовала 5 голевых моментов.

3. По-прежнему опасен был «Сассуоло». Классные момент были у Жереми Бога и Доменико Берарди, но в них прекрасно сыграл Руй Патрисиу. Еще в одном эпизоде Траоре пульнул в штангу.

4. Победный гол «Ромы» пришел на 91-й минуте. Эльдор Шомуродов скинул мяч на Стефана Эль-Шаарави, и тот не промахнулся. Видео с забитым мячом: