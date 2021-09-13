Жозе Моуринью
Серия А
Рома
Сассуоло
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#Жозе Моуринью #Серия А #Рома #Сассуоло

Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции

2 часа назад

Жозе Моуринью-тренер – это:

🗒 9 клубов («Бенфика», «Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома»).

🌏 4 разных стран (Португалия, Англия, Италия, Испания).

✅ 638 побед.

🤝 204 ничьи.

❌ 158 поражений.

🏆 25 трофеев, из которых два – за победу в Лиге чемпионов.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч против «Сассуоло» в третьем туре Серии А был 1000-м в его карьере. И для Моуринью случился настоящий триллер:

1. «Рома» забила первой, но «Сассуоло» много атаковал – и в середине второго тайма сравнял счет.

2. После этого пропущенного гола «Рома» не реализовала 5 голевых моментов.

3. По-прежнему опасен был «Сассуоло». Классные момент были у Жереми Бога и Доменико Берарди, но в них прекрасно сыграл Руй Патрисиу. Еще в одном эпизоде Траоре пульнул в штангу.

4. Победный гол «Ромы» пришел на 91-й минуте. Эльдор Шомуродов скинул мяч на Стефана Эль-Шаарави, и тот не промахнулся. Видео с забитым мячом:

А вот реакция Моуринью – побежал обниматься с игроками по всей бровке:

скриншоты с ютуб-канала «Матч ТВ»

скриншоты с ютуб-канала «Матч ТВ»

После игры он прокомментировал этот забег:

«Сегодня я не чувствовал себя 58-летним. Я чувствовал себя так, будто мне 10, 12 или 14 лет, возраст, когда начинаешь мечтать о карьере в футболе.

Это была пробежка ребенка. Я извинился перед Дионизи (главный тренер «Сассуоло»), потому что это был фантастический матч. Они легко могли выиграть, как и мы.

Дионизи – отличный тренер. У него отличная команда, он придает своей команде настоящую индивидуальность. Это очень хорошая команда».

А еще он рассказал про нервы перед 1000-м матчем:

«На этой неделе я лгал себе, говоря всем, что эта игра не особенная для меня. Я пытался убедить себя, что в ней нет ничего такого. Но это был особенный матч. Для меня это был матч с особым числом, который я буду помнить до последнего дня моей жизни. Это была 1000-я игра. Я переживал, что в этой игре может случиться поражение.

Какой потрясающий матч мы получили. Счет мог быть и 6:6, и 7:7. «Сассуоло» мог выиграть 2:1, Руй Патрисиу сделал пару классных сэйвов, мы не много верных моментов. Это был совершенно необычный матч».

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