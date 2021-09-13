Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции
Жозе Моуринью-тренер – это:
🗒 9 клубов («Бенфика», «Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома»).
🌏 4 разных стран (Португалия, Англия, Италия, Испания).
✅ 638 побед.
🤝 204 ничьи.
❌ 158 поражений.
🏆 25 трофеев, из которых два – за победу в Лиге чемпионов.
Матч против «Сассуоло» в третьем туре Серии А был 1000-м в его карьере. И для Моуринью случился настоящий триллер:
1. «Рома» забила первой, но «Сассуоло» много атаковал – и в середине второго тайма сравнял счет.
2. После этого пропущенного гола «Рома» не реализовала 5 голевых моментов.
3. По-прежнему опасен был «Сассуоло». Классные момент были у Жереми Бога и Доменико Берарди, но в них прекрасно сыграл Руй Патрисиу. Еще в одном эпизоде Траоре пульнул в штангу.
4. Победный гол «Ромы» пришел на 91-й минуте. Эльдор Шомуродов скинул мяч на Стефана Эль-Шаарави, и тот не промахнулся. Видео с забитым мячом:
А вот реакция Моуринью – побежал обниматься с игроками по всей бровке:
После игры он прокомментировал этот забег:
«Сегодня я не чувствовал себя 58-летним. Я чувствовал себя так, будто мне 10, 12 или 14 лет, возраст, когда начинаешь мечтать о карьере в футболе.
Это была пробежка ребенка. Я извинился перед Дионизи (главный тренер «Сассуоло»), потому что это был фантастический матч. Они легко могли выиграть, как и мы.
Дионизи – отличный тренер. У него отличная команда, он придает своей команде настоящую индивидуальность. Это очень хорошая команда».
А еще он рассказал про нервы перед 1000-м матчем:
«На этой неделе я лгал себе, говоря всем, что эта игра не особенная для меня. Я пытался убедить себя, что в ней нет ничего такого. Но это был особенный матч. Для меня это был матч с особым числом, который я буду помнить до последнего дня моей жизни. Это была 1000-я игра. Я переживал, что в этой игре может случиться поражение.
Какой потрясающий матч мы получили. Счет мог быть и 6:6, и 7:7. «Сассуоло» мог выиграть 2:1, Руй Патрисиу сделал пару классных сэйвов, мы не много верных моментов. Это был совершенно необычный матч».