Стефан Эль-Шаарави

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Эль-Шаарави перешел в «Рому» свободным агентом
#Стефан Эль-Шаарави
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Эль-Шаарави уже объявил себя игроком «Ромы». Все сорвалось из-за задержки в другом трансфере
#Стефан Эль-Шаарави
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