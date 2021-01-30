Эль-Шаарави перешел в «Рому» свободным агентом

«Рома» официально объявила о подписании контракта со Стефаном Эль-Шаарави. Срок не сообщается.

Его предыдущим клубом был «Шанхай Шеньхуа», где Эль-Шаарави выступал с лета 2019 года. Еще летом Эль-Шаарави почти договорился о переходе в «Рому», но тогда трансфер сорвался.

Стефан Эль-Шаарави уже играл за «Рому». Всего он провел в клубе 139 матчей и забил 40 голов. Потом «Рома» продала его за 16 миллионов евро.

Сейчас Transfermarkt оценивает Эль-Шаарави в 8 миллионов. Ему 28 лет.