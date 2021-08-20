Как вы отпразднуете первый гол в клубе? Шомуродов в «Роме» посвятил его бабушке – в честь дня рождения 🧡

Шомуродов ни разу не говорил про бабушку и ее вклад в его жизнь и карьеру. Известно, что она вместе с остальной семьей живет в родном городе Шомуродова в Джакургане. Видит он родню не так что, но в интервью блогеру Евгению Савину признавался: как только у него появляются выходные, он сразу же приезжает к семье в Джакурган.

А как в целом дела у Шомуродова в «Роме»:

• На предсезонном сборе «Ромы» Шомуродов сыграл в двух матчах и забил в каждом из них.

• После матча с «Трабзонспором» Шомуродов рассказал об адаптации в «Роме»: «У меня проблемы с общением с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле. Думаю, я смогу сыграть с Абрахамом».

• Моуринью доволен Шомуродовым: «Поведение на трансферном рынке немного отличается от той модели, что мы планировали. Спинаццола травмирован, Джеко ушел. Но на место последнего мы взяли Шомуродова, нам нужна вариативность в атаке. Я доволен тем, как он себя проявляет».

• А сам Шомуродов постит в инстаграм фото с Моуринью.