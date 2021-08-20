Как вы отпразднуете первый гол в клубе? Шомуродов в «Роме» посвятил его бабушке – в честь дня рождения 🧡
«Рома» начала этот еврокубковый сезон непривычно низко и непривычно рано. В раунде плей-офф Лиги конференций она играла против «Трабзонспора» и обыграла его со счетом 2:1. Первый мяч забил Лоренцо Пеллегрини, а победный – Эльдор Шомуродов.
Так это было:
Для Шомуродова это был дебютный гол за «Рому» в дебютном официальном матче. А после игры с «Трабзонспором» он выдал милоту: «Вчера у моей бабушки был день рождения. Поэтому этот гол я посвящаю ей».
Шомуродов ни разу не говорил про бабушку и ее вклад в его жизнь и карьеру. Известно, что она вместе с остальной семьей живет в родном городе Шомуродова в Джакургане. Видит он родню не так что, но в интервью блогеру Евгению Савину признавался: как только у него появляются выходные, он сразу же приезжает к семье в Джакурган.
А как в целом дела у Шомуродова в «Роме»:
• На предсезонном сборе «Ромы» Шомуродов сыграл в двух матчах и забил в каждом из них.
• После матча с «Трабзонспором» Шомуродов рассказал об адаптации в «Роме»: «У меня проблемы с общением с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле. Думаю, я смогу сыграть с Абрахамом».
• Моуринью доволен Шомуродовым: «Поведение на трансферном рынке немного отличается от той модели, что мы планировали. Спинаццола травмирован, Джеко ушел. Но на место последнего мы взяли Шомуродова, нам нужна вариативность в атаке. Я доволен тем, как он себя проявляет».
• А сам Шомуродов постит в инстаграм фото с Моуринью.
• Недавно из «Ромы» уехал прямой конкурент Шомуродова – Эдин Джеко перешел в «Интер». Об этом мы писали здесь:
Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе
Правда, «Рома» подсуетилась и взяла нового, заплатив 40 млн евро «Челси» за Тэмми Абрахама. Так у Шомуродова сейчас два реальных конкурента за место в основе – Абрахам и Борха Майораль. Официальный сайт клуба называет еще одного – Карлеса Переса. Но тот выйдет в нападении, если Моуринью сместит его из привычного места в полузащите.