Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
Максиму Истомину 13 лет, он делает на ютубе блог о футболе. За год на его канал подписались 10,5 тысяч человек. Истомин – фанат «Ростова» и персонально Эльдора Шомуродова. После трансфера Шомуродова в «Дженоа» Истомин выпустил о нем девять роликов.
Последнее видео сделано в стихах. Там у Истомина есть такие строчки:
«Популярнее Роналду и Месси
Стал Эльдор, забив гол в декабре
Я имею в виду в интернете,
И надеюсь, что будет в игре».
Самое популярное видео на канале – обзор гола Шомуродова в стиле ван Бастена (140 тысяч просмотров).
И вот Истомин наконец-то поговорил с Шомуродовым. На ютуб-канале «Дженоа»! Пресс-атташе клуба представил Истомина как «русского комментатора, который согласился задать вопросы от имени клуба».
🔆 Шомуродов рассказал, что его папа тоже был неплохим нападающим, и они всей большой семьей любят играть в футбол 7 на 7.
🔆 61-й номер Шомуродов взял в «Дженоа» по просьбе друга (61-й регион – это Ростовская область).
🔆 Мечтает увидеться с Дидье Дрогба и Фернандо Торресом.
🔆 Любимое итальянское блюдо – ризотто.
🔆 Главное последнее событие в жизни – рождение сына. Радовался и не верил, что стал папой. Но жена и сын пока живут в Ташкенте.