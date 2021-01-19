Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале

🔆 Шомуродов рассказал, что его папа тоже был неплохим нападающим, и они всей большой семьей любят играть в футбол 7 на 7.

🔆 61-й номер Шомуродов взял в «Дженоа» по просьбе друга (61-й регион – это Ростовская область).

🔆 Мечтает увидеться с Дидье Дрогба и Фернандо Торресом.

🔆 Любимое итальянское блюдо – ризотто.

🔆 Главное последнее событие в жизни – рождение сына. Радовался и не верил, что стал папой. Но жена и сын пока живут в Ташкенте.