Эльдор Шомуродов
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#Эльдор Шомуродов #Футбол #Серия А #Ростов #Дженоа

Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале

5 часов назад

Ютуб-канал «Дженоа»

Максиму Истомину 13 лет, он делает на ютубе блог о футболе. За год на его канал подписались 10,5 тысяч человек. Истомин – фанат «Ростова» и персонально Эльдора Шомуродова. После трансфера Шомуродова в «Дженоа» Истомин выпустил о нем девять роликов. 

Последнее видео сделано в стихах. Там у Истомина есть такие строчки:

«Популярнее Роналду и Месси

Стал Эльдор, забив гол в декабре

Я имею в виду в интернете,

И надеюсь, что будет в игре».

Самое популярное видео на канале – обзор гола Шомуродова в стиле ван Бастена (140 тысяч просмотров).

И вот Истомин наконец-то поговорил с Шомуродовым. На ютуб-канале «Дженоа»! Пресс-атташе клуба представил Истомина как «русского комментатора, который согласился задать вопросы от имени клуба». 

🔆 Шомуродов рассказал, что его папа тоже был неплохим нападающим, и они всей большой семьей любят играть в футбол 7 на 7. 

🔆 61-й номер Шомуродов взял в «Дженоа» по просьбе друга (61-й регион – это Ростовская область). 

🔆 Мечтает увидеться с Дидье Дрогба и Фернандо Торресом.

🔆 Любимое итальянское блюдо – ризотто.

🔆 Главное последнее событие в жизни – рождение сына. Радовался и не верил, что стал папой. Но жена и сын пока живут в Ташкенте.

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