Эдин Джеко
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#Эдин Джеко #Серия А #Интер #Рома

Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе

2 часа назад

14 августа в 19:30 по московскому времени «Интер» начал товарищеский матч с киевским «Динамо». В стартовом составе первых вышел новичок – Эдин Джеко:

  • Он занял единственное место в нападении.
  • Вышел под девятым номером – раньше под ним играл Лукаку.
  • На момент написания материала он отыграл 45 минут и даже забил гол.

Вот кадры, свидетельствующие об игре за «Интер».

Эдин Джеко – плановая покупка «Интера». И это совсем не неожиданность, потому что о предстоящей сделке в последние дни трубили все источники. Важная добивка к этой новости: на момент начала матча ни «Рома», ни «Интер» не объявили о трансфере.

Вот раздел новостей с сайта «Ромы» – ни слова о Джеко.

скриншот с официального сайта «Ромы»

Он даже числился в разделе с игроками команды.

скриншот с официального сайта «Ромы»

Вот раздел с новостями на сайте «Интера». Хотя на плашках к первым новостям есть Джеко. А в заголовке первой новости написано: «Джеко забивает дубль!»

скриншот с официального сайта «Интера»

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