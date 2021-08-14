Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе

Эдин Джеко – плановая покупка «Интера». И это совсем не неожиданность, потому что о предстоящей сделке в последние дни трубили все источники. Важная добивка к этой новости: на момент начала матча ни «Рома», ни «Интер» не объявили о трансфере.

Вот раздел новостей с сайта «Ромы» – ни слова о Джеко.