Эдин Джеко
Серия А
Рома
Интер
Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе
2 часа назад
14 августа в 19:30 по московскому времени «Интер» начал товарищеский матч с киевским «Динамо». В стартовом составе первых вышел новичок – Эдин Джеко:
- Он занял единственное место в нападении.
- Вышел под девятым номером – раньше под ним играл Лукаку.
- На момент написания материала он отыграл 45 минут и даже забил гол.
Вот кадры, свидетельствующие об игре за «Интер».
Эдин Джеко – плановая покупка «Интера». И это совсем не неожиданность, потому что о предстоящей сделке в последние дни трубили все источники. Важная добивка к этой новости: на момент начала матча ни «Рома», ни «Интер» не объявили о трансфере.
Вот раздел новостей с сайта «Ромы» – ни слова о Джеко.
Он даже числился в разделе с игроками команды.
Вот раздел с новостями на сайте «Интера». Хотя на плашках к первым новостям есть Джеко. А в заголовке первой новости написано: «Джеко забивает дубль!»
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