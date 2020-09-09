Везде вижу новости про Кокорина и «Рому». Насколько это реально?
Дисклеймер. Этот текст основан на инсайдах. Помните: спортивные инсайды не гарантируют, что событие точно произошло или произойдет. Вероятность оценивается только уровнем доверия к источнику инсайда.
8 сентября Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака». Примерно в это же время в спортивных медиа появились новости, что «Рома» хочет Кокорина. В этом материале мы разбираем все источники и их достоверность.
Авторитет источников в Италии, которые сказали про Кокорина, в среднем так себе
• Первым о трансфере сказал итальянский журналист Николо Скира: это источник среднего качества, но иногда его события сбываются. Например, Скира рассказал о трансфере Миранчука, а также про Педро в «Роме» и Бруно Фукса в ЦСКА. Но он же был одним из тех, кто назвал переговоры Месси и «Ман Сити» продвинутыми. По его инсайду, «Рома» уже запросила информацию по трансферу у «Спартака».
Уровень доверия источнику: средний
• Другой итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что в контракте Кокорина со «Спартаком» есть пункт, согласно которому его продадут в любой европейский клуб (если будут конкретные предложения) за небольшую сумму. Еще Лонгари в твиттере назвал Кокорина «плохим парнем».
Лонгари работает в Tutto Mercato Web – это медиа постит слишком много слухов, эксплуатирует любые горячие темы и не заслуживает авторитетного отношения.
Уровень доверия источнику: нулевой
• Sky Sport Italia пишет: отступные в контракте Кокорина – 6 млн евро. Этот источник регулярно дает трансферные инсайды, которые потом сбываются. Но из-за большого потока и низкого порога отбора тем (например, там появляются новости, что кто-то кем-то просто интересуется) общий процент качества Sky Sport Italia снижается.
Уровень доверия источнику: средний
• О вероятном трансфере Кокорина в «Рому» сказал главный инсайдер Италии Джанлука Ди Марцио. Он работает на Sky Sport, но давно развивает собственный личный бренд, под которым дает более точный процент инсайдерских попаданий. Например, он рассказал про Карреру в АЕКе или про Артету как тренера «Арсенала». Но у Ди Марцио бывают странные проколы: в 2018 году он сказал, что Бензема уже согласился перейти в «Милан». Несмотря на процент брака, Ди Марцио – один из 2-3 наиболее надежных источников в итальянских медиа.
Уровень доверия источнику: высокий
С русскими медиа все лучше. Но, кажется, их общий посыл: трансфера не будет
• Интерес «Ромы» к Александру Кокорину подтвердил Нобель Арустамян: «Рома» все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму».
Арустамян считается одним из пяти главных русскоязычных инсайдером и точно самым медийным из них. У него бывают неверные факты, но он точно занимается проверкой достоверности, знает почти всех основных агентов и специализируется на Италии. Плюс Арустамян был первым, кто сказал о Кокорине в «Роме» – это было и в конце августа, и в конце июля еще до «Спартака».
Уровень доверия источнику: высокий
• «РБ-Спорт»: у Кокорина нет суммы выкупа в контракте, но есть договоренность с Газизовым: если по нему поступает предложение из Европы, то отпускают за 7 млн евро. Мы совсем не доверяем «Рейтингу букмекеров», но этот инсайд там опубликован за авторством Сергея Егорова – также одним из пяти главных русскоязычных инсайдеров.
Уровень доверия источнику: средний
• А вот инсайд от Ивана Карпова: «Спартак» не продаст Кокорина как минимум в этом сезоне. Мы считаем Карпова надежным инсайдером по России.
Уровень доверия источнику: высокий
• Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров пишет, что переходом Кокорина в «Рому» занимаются Элизабет Бартоше и Пьерфилиппо Капелло. Бартоше – матч-агент ФИФА и жена бывшего спортивного директора «Зенита» Оресто Чинквини, который работал в клубе при Манчини. Пьерфилиппо Капелло – еще один агент, сын и представитель Фабио Капелло. Алланазаров ранее давал достоверные инсайды плюс «Спорт-Экспресс», где он недавно работает, специализируется на всех связях со «Спартаком».
Уровень доверия источнику: средний
Что в итоге? Трансфер реален или это желтая чушь?
Ключевой нюанс: большинство источников, которым можно более-менее доверять, говорят не о самом трансфере, а просто о факте переговоров. Вероятно, «Рома» действительно сделала запрос или даже полноценное предложение. Но это совсем не гарантирует сделки в итоге. Тем более с учетом, что клуб такого уровня обычно проверяет несколько кандидатов параллельно. Учитывая, что Кокорин: а) болеет, б) только что перешел в «Спартак», в) ждет гарантий игровой практики для возвращения в сборную под ЕВРО-2020 – переход в «Рому» вряд ли будет.
Итого:
- Переговоры в каком-то виде были.
- Трансфер реален.
- Случится ли он? Нет.
Помните: все, что касается трансферных инсайдов в спорте – это всегда неоднозначная истина. Пока в римской истории Кокорина не было ни одного подтверждения.
Что говорят сами Кокорин и «Спартак»?
Леонид Федун: «Никаких шансов. Это пока все бла-бла-бла».
Кстати, про достоверность цитат Федуна есть вот такой фактчековый материал.
Кокорин говорил про «Рому» в конце августа: «Давайте без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы выйти на поле, но, видите, к сожалению, не все от меня зависит».
Ранее в выпуске «Красавы» Кокорин говорил так: «Есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Для меня все три – топ-клубы. Как только будет известно, я скажу, сейчас все налаживается. Я бы в «Рому» хотел».
Зачем Кокорин «Роме»?
Разбираем два случая.
Первый – замена Дзаньоло. Тут не очень понятно, как именно это будет работать. Дзаньоло – полузащитник. Кокорин – нападающий. Футболист с одними обязанностями не может стать заменой другому, который играет совершенно другую роль.
Наш автор Валера Полевиков в своем телеграм-канале оценивает адекватность трансфера так:
«Отказываюсь жить в мире, где пятая команда Серии А подписывает игрока РПЛ, который два года нормально не играл. Или которая оценивает его по 10 матчам за «Сочи» (!). Или которая хочет им заменить Дзаньоло (что вообще?!)»
Второй – Кокорин именно как нападающий. Закончилась аренда Николы Калинича – он возвращается в «Атлетико». «Рома» продала Патрика Шика и вроде как ведет переговоры по переходу Эдина Джеко в «Ювентус» или «Интер». То есть «Рома» может остаться без номинальных нападающих. В этом случае Кокорин подходит.
Важный нюанс-1. У «Ромы» появился новый владелец с деньгами, а УЕФА из-за кризиса пандемии не будет учитывать повышенные расходы в 2020 году. Это плюс к вероятности трансфера.
Важный нюанс-2. У «Ромы» есть только один свободный слот для легионера не из ЕС. Наиболее вероятно, что его займет британец и важный член основы Крис Смоллинг, чей трансфер клуб выкупит. Это минус к вероятности трансфера.
Да этот васек ленивый английский то ни в жизни не выучит, не то что итальянский
Зачем? Фернандес без русского норм в РПЛ играет уже 8 лет.