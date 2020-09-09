Везде вижу новости про Кокорина и «Рому». Насколько это реально?

• Другой итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что в контракте Кокорина со «Спартаком» есть пункт, согласно которому его продадут в любой европейский клуб (если будут конкретные предложения) за небольшую сумму. Еще Лонгари в твиттере назвал Кокорина «плохим парнем».

Лонгари работает в Tutto Mercato Web – это медиа постит слишком много слухов, эксплуатирует любые горячие темы и не заслуживает авторитетного отношения.

Уровень доверия источнику: нулевой

• Sky Sport Italia пишет: отступные в контракте Кокорина – 6 млн евро. Этот источник регулярно дает трансферные инсайды, которые потом сбываются. Но из-за большого потока и низкого порога отбора тем (например, там появляются новости, что кто-то кем-то просто интересуется) общий процент качества Sky Sport Italia снижается.

Уровень доверия источнику: средний

• О вероятном трансфере Кокорина в «Рому» сказал главный инсайдер Италии Джанлука Ди Марцио. Он работает на Sky Sport, но давно развивает собственный личный бренд, под которым дает более точный процент инсайдерских попаданий. Например, он рассказал про Карреру в АЕКе или про Артету как тренера «Арсенала». Но у Ди Марцио бывают странные проколы: в 2018 году он сказал, что Бензема уже согласился перейти в «Милан». Несмотря на процент брака, Ди Марцио – один из 2-3 наиболее надежных источников в итальянских медиа.

Уровень доверия источнику: высокий

С русскими медиа все лучше. Но, кажется, их общий посыл: трансфера не будет

• Интерес «Ромы» к Александру Кокорину подтвердил Нобель Арустамян: «Рома» все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму».

Арустамян считается одним из пяти главных русскоязычных инсайдером и точно самым медийным из них. У него бывают неверные факты, но он точно занимается проверкой достоверности, знает почти всех основных агентов и специализируется на Италии. Плюс Арустамян был первым, кто сказал о Кокорине в «Роме» – это было и в конце августа, и в конце июля еще до «Спартака».

Уровень доверия источнику: высокий

• «РБ-Спорт»: у Кокорина нет суммы выкупа в контракте, но есть договоренность с Газизовым: если по нему поступает предложение из Европы, то отпускают за 7 млн евро. Мы совсем не доверяем «Рейтингу букмекеров», но этот инсайд там опубликован за авторством Сергея Егорова – также одним из пяти главных русскоязычных инсайдеров.

Уровень доверия источнику: средний