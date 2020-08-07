Новый владелец «Ромы» управлял самолетом в фильме Нолана и спонсировал «Паразитов»
Больше года владелец «Ромы» Джеймс Паллотта обсуждал продажу клуба. Сначала были бизнесмены из Катара, потом – некий концерн из США. Все мимо. Последние полгода Паллотта вел переговоры с американским миллиардером Дэном Фридкиным. Стороны то не договаривались о нужной цене, то Паллотта завышал требования.
В итоге они все согласовали:
- «Рома» официально переходит под управление The Friedkin Group.
- 86,6% акции.
- Сумма сделки – 561 млн евро.
- Гендир – сам Дэн Фридкин, помощником станет Райан Фридкин (его сын).
- К декабрю Фридкины увеличат бюджет «Ромы» на 100 млн долларов. Дальнейшие вливания они определят ближе к зиме.
Фридкин в бизнесе: продажа Toyota на Ближний Восток, гостиницы, нефть
Forbes оценивает состояние Фридкина в 4,1 млрд. Большую часть он сделал на продаже Toyota в странах Персидского залива. Бизнес ему достался от отца. Сейчас Дэн Фридкин – лидер по продажам автомобилей Toyota в штатах Арканзас, Луизианна, Оклахома, Техас и Миссисипи.
Еще одна сфера Фридкина – гостиничный бизнес. Он управляет компанией Auberge Resorts, которая занимается строительством пятизвездочных отелей в США, Мексике, странах Карибского бассейна, Европы и Африки. Auberge Resorts была основана семьей Хармонов в 1985-м, в 1998-м она построила первый отель. В 2013-м Фридкин присоединился к ней как активный инвестор.
Чем еще занимается Фридкин:
1. Вкладывается в нефтяной бизнес.
2. Занимается производством кино. И это его главная страсть.
Фридкин в кино: «Паразиты», «Дюнкерк», «Наркокурьер»
Фридкин – владелец компании Pursuit Aviation (занимается созданием воздушного кинематографа) и кинокомпании Imperative Entertainment. Он участвовал в спонсорском пакете «Паразитов», которые получил Оскар как фильм года. Это очень сильно выбесило Дональда Трампа:
«Я думал, что «Паразит» – лучший иностранный фильм. Но ему зачем-то дали главную награду. Это смешно. Еще забавнее, что его финансировал американец».
Фридкин владеет контрольным пакетом акций одного из дистрибьюторов «Паразита» – Neon. А деньги на раскрутку фильма он брал от продаж автомобилей Toyota по всей территории США.
Еще одно хобби Фридкина – самолеты, он пилотирует их с 14 лет. Дэн Фридкин – основатель и президент фонда Air Force Heritage Flight Foundation. Благодаря этому власти США позволяют ему управлять самолетами ВВС на своих демонстрациях (один из девяти человек в Америке, кому это позволено).
Фридкин коллекционирует старинные самолеты. Один из них (Supermarine Spitfire) он дал в аренду режиссеру фильма «Дюнкерк» Кристоферу Нолану для съемок финальной сцены. По сюжету, герой Тома Харди сажает этот самолет на пляже. На самом деле в это время за штурвалом сам Фридкин – это было условием аренды.
Фридкин не только вкладывается в производство фильмов, но и делает их сам. Вместе с сыном он снял «Последнего Вермеера». Дэн Фридкин был режиссером. Райн Фридкин – продюсером.
Еще фильмы, снятые с участием Дэна Фридкина:
• «Все деньги мира» от Риддли Скотта. Тот самый, из которого спешно вырезали Кевина Спейси, когда он получил обвинение в домогательствах.
• «Наркокурьер» от Клинта Иствуда.
• «Я, Тоня» – был одним из инициаторов создания этого фильма.
• «Аполлон-11».
«Я люблю кино. Когда ты создаешь его, ты передаешь часть души людям. Это не вопрос денег. Если мне предлагают хороший проект, который возьмет за душу зрителя, я соглашаюсь. Это искусство и творчество».
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Фанаты «Ромы» посвятили Паллотте баннер: «Паллотта, ты свинья. Прощай, дерьмо, без тебя будет лучше». Паллотта и Фридкин оформят все документы до сентября.