Новый владелец «Ромы» управлял самолетом в фильме Нолана и спонсировал «Паразитов»

Фридкин в бизнесе: продажа Toyota на Ближний Восток, гостиницы, нефть

Forbes оценивает состояние Фридкина в 4,1 млрд. Большую часть он сделал на продаже Toyota в странах Персидского залива. Бизнес ему достался от отца. Сейчас Дэн Фридкин – лидер по продажам автомобилей Toyota в штатах Арканзас, Луизианна, Оклахома, Техас и Миссисипи.

Еще одна сфера Фридкина – гостиничный бизнес. Он управляет компанией Auberge Resorts, которая занимается строительством пятизвездочных отелей в США, Мексике, странах Карибского бассейна, Европы и Африки. Auberge Resorts была основана семьей Хармонов в 1985-м, в 1998-м она построила первый отель. В 2013-м Фридкин присоединился к ней как активный инвестор.

Чем еще занимается Фридкин:

1. Вкладывается в нефтяной бизнес.

2. Занимается производством кино. И это его главная страсть.

Фридкин в кино: «Паразиты», «Дюнкерк», «Наркокурьер»

Фридкин – владелец компании Pursuit Aviation (занимается созданием воздушного кинематографа) и кинокомпании Imperative Entertainment. Он участвовал в спонсорском пакете «Паразитов», которые получил Оскар как фильм года. Это очень сильно выбесило Дональда Трампа:

«Я думал, что «Паразит» – лучший иностранный фильм. Но ему зачем-то дали главную награду. Это смешно. Еще забавнее, что его финансировал американец».

Фридкин владеет контрольным пакетом акций одного из дистрибьюторов «Паразита» – Neon. А деньги на раскрутку фильма он брал от продаж автомобилей Toyota по всей территории США.

Еще одно хобби Фридкина – самолеты, он пилотирует их с 14 лет. Дэн Фридкин – основатель и президент фонда Air Force Heritage Flight Foundation. Благодаря этому власти США позволяют ему управлять самолетами ВВС на своих демонстрациях (один из девяти человек в Америке, кому это позволено).

Фридкин коллекционирует старинные самолеты. Один из них (Supermarine Spitfire) он дал в аренду режиссеру фильма «Дюнкерк» Кристоферу Нолану для съемок финальной сцены. По сюжету, герой Тома Харди сажает этот самолет на пляже. На самом деле в это время за штурвалом сам Фридкин – это было условием аренды.

Фридкин не только вкладывается в производство фильмов, но и делает их сам. Вместе с сыном он снял «Последнего Вермеера». Дэн Фридкин был режиссером. Райн Фридкин – продюсером.