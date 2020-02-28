Владелец «Ромы» продает клуб, потому что поругался с мэрией Рима и не построил стадион
Джеймс Паллотта – американский владелец «Ромы» с 2011-го. Тезисно о нем:
- Редко посещает домашние матчи и руководит командой из Бостона.
- Назначил на должность советника Франко Бальдини, у которого случились конфликты с многими важными фигурами. Например, с Франческо Тотти – из-за него Тотти и ушел из «Ромы». На прощание Тотти открыто критиковал систему управления: «Есть люди, которые хотели выжить римлян из «Ромы». Они добились этого. На протяжении восьми лет американцы пытались отодвинуть нас в сторону. Они хотели этого, и у них получилось».
- Анонсировал, что минимальная задача «Ромы» – попадание в Лигу чемпионов в каждом сезоне. Из девяти сезонов при Паллотте «Рома» только играла в Лиге чемпионов только в пяти.
- Паллотта с 2014 года мечтает о строительстве нового стадиона «Ромы». Он и специально собранная группа шесть лет обговаривали проект, но так и не приступили к строительству.
Что за тема с новым стадионом
Паллотта не раз говорил, что «Рома» и «Лацио» не должны делить «Стадио Олимпико» на двоих: «Мы – соперники по дерби. Мы не братья и не хорошие друзья. Мы не можем спокойно делить один стадион. Это создает неудобство руководству Лиги. А еще это лишает нас чувства собственности».
В 2014-м Паллотта и его помощники сообщили, что у них есть готовый проект для нового стадиона, осталось только уладить все дела с администрацией Рима. Год Паллотта не мог согласовать с мэрией место под строительство: он предлагал разные варианты, но все они отвергались либо из-за историчности района, либо из-за соседства с жилым кварталом. Отдельная проблема – транспортная сеть. Власти Рима переживали, что поток машин около стадиона перегрузит магистрали, помешает выезду из города и загрузит дороги пробками.
Лишь в 2017-м Паллотта рассказал о деталях будущего стадиона:
- 52 тысячи мест.
- Кроме самого поля внутри будут торговый центр, офисные здания, десятки ресторанов и фудкортов.
- Специальная логистика, которая разведет фанатов разных команд друг от друга.
- Стоимость – 300 миллионов евро. Эксперты посчитали, что вместе с другими объектами строительство проекта обойдется Паллотте в 1,2 миллиарда евро.
В феврале 2019-го Паллотта все-таки получил разрешение на строительство. Но работы не начались. Паллотта так и не урегулировал ряд бюрократических проблем, не решил проблему с движением вокруг стадиона и не нашел бюджет для торгово-развлекательного комплекса.
***
К 2020 году Паллотта сдался. На данный момент «Рома» подтвердила факт переговоров Паллотты с американским миллиардером Дэном Фридкином. Итальянские медиа оценивают сделку в 600-800 миллионов евро.