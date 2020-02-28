Рома
Лига чемпионов
Серия А
Футбол
Франческо Тотти
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рома #Футбол #Лига чемпионов #Серия А #Франческо Тотти

Владелец «Ромы» продает клуб, потому что поругался с мэрией Рима и не построил стадион

28 февраля, 13:13

Джеймс Паллотта – американский владелец «Ромы» с 2011-го. Тезисно о нем:

  • Редко посещает домашние матчи и руководит командой из Бостона.
  • Назначил на должность советника Франко Бальдини, у которого случились конфликты с многими важными фигурами. Например, с Франческо Тотти – из-за него Тотти и ушел из «Ромы». На прощание Тотти открыто критиковал систему управления: «Есть люди, которые хотели выжить римлян из «Ромы». Они добились этого. На протяжении восьми лет американцы пытались отодвинуть нас в сторону. Они хотели этого, и у них получилось».
  • Анонсировал, что минимальная задача «Ромы» – попадание в Лигу чемпионов в каждом сезоне. Из девяти сезонов при Паллотте «Рома» только играла в Лиге чемпионов только в пяти.
  • Паллотта с 2014 года мечтает о строительстве нового стадиона «Ромы». Он и специально собранная группа шесть лет обговаривали проект, но так и не приступили к строительству.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Что за тема с новым стадионом

Паллотта не раз говорил, что «Рома» и «Лацио» не должны делить «Стадио Олимпико» на двоих: «Мы – соперники по дерби. Мы не братья и не хорошие друзья. Мы не можем спокойно делить один стадион. Это создает неудобство руководству Лиги. А еще это лишает нас чувства собственности».

В 2014-м Паллотта и его помощники сообщили, что у них есть готовый проект для нового стадиона, осталось только уладить все дела с администрацией Рима. Год Паллотта не мог согласовать с мэрией место под строительство: он предлагал разные варианты, но все они отвергались либо из-за историчности района, либо из-за соседства с жилым кварталом. Отдельная проблема – транспортная сеть. Власти Рима переживали, что поток машин около стадиона перегрузит магистрали, помешает выезду из города и загрузит дороги пробками. 

Лишь в 2017-м Паллотта рассказал о деталях будущего стадиона:

  • 52 тысячи мест.
  • Кроме самого поля внутри будут торговый центр, офисные здания, десятки ресторанов и фудкортов.
  • Специальная логистика, которая разведет фанатов разных команд друг от друга.
  • Стоимость – 300 миллионов евро. Эксперты посчитали, что вместе с другими объектами строительство проекта обойдется Паллотте в 1,2 миллиарда евро.

В феврале 2019-го Паллотта все-таки получил разрешение на строительство. Но работы не начались. Паллотта так и не урегулировал ряд бюрократических проблем, не решил проблему с движением вокруг стадиона и не нашел бюджет для торгово-развлекательного комплекса.

ZUMAPRESS/Global Look Press

***

К 2020 году Паллотта сдался. На данный момент «Рома» подтвердила факт переговоров Паллотты с американским миллиардером Дэном Фридкином. Итальянские медиа оценивают сделку в 600-800 миллионов евро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Разные истории разных владельцев:
Как же дико много тратит «Герта». Но новый владелец не скрывает: футбол для него – лишь бизнес
МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город
В НБА бесятся от слова «владелец». В нем видят отсылку к рабству и тюрьме
В Боснии есть удивительный клуб. Его владельца терпеть не могут в Англии, рядом со стадионом – кладбище
В латвийском футболе много боссов из России: основатель FixPrice, друг Карреры, тренер из «Зенита»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рома
#Футбол
#Лига чемпионов
#Серия А
#Франческо Тотти