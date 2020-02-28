Владелец «Ромы» продает клуб, потому что поругался с мэрией Рима и не построил стадион

Что за тема с новым стадионом

Паллотта не раз говорил, что «Рома» и «Лацио» не должны делить «Стадио Олимпико» на двоих: «Мы – соперники по дерби. Мы не братья и не хорошие друзья. Мы не можем спокойно делить один стадион. Это создает неудобство руководству Лиги. А еще это лишает нас чувства собственности».

В 2014-м Паллотта и его помощники сообщили, что у них есть готовый проект для нового стадиона, осталось только уладить все дела с администрацией Рима. Год Паллотта не мог согласовать с мэрией место под строительство: он предлагал разные варианты, но все они отвергались либо из-за историчности района, либо из-за соседства с жилым кварталом. Отдельная проблема – транспортная сеть. Власти Рима переживали, что поток машин около стадиона перегрузит магистрали, помешает выезду из города и загрузит дороги пробками.

Лишь в 2017-м Паллотта рассказал о деталях будущего стадиона: