В латвийском футболе много боссов из России: основатель FixPrice, друг Карреры, тренер из «Зенита»
Олег Кононов – новый тренер «Риги». Мы посмотрели, что сейчас происходит в чемпионате Латвии, и нашли много интересного: там есть российский тренер из «Зенита», реинкарнация «Спартака» от Марко Трабукки и пара российских бизнесменов.
«Рига»: российский владелец и тренер
Про Олега Кононова много рассказывать не будем, вы и так все знаете о его последнем годе в «Спартаке». Но пригласил его в «Ригу» тоже российский бизнесмен.
Владелец «Риги» – бизнесмен Сергей Ломакин, и про него очень много мифов в интернете. Быстро по ним пройдемся:
а) Что он – один из основателей «Пятерочки». Там вообще все немного наоборот: Ломакин с партнерами основал магазин «Копейка», которую затем поглотила X5 Retail Group (основная сеть – «Пятерочка»). Все «Копейки» перебрендировали под «Пятерочку», но сама сеть к этому моменту уже давно существовала. Ломакин после этого занимался другим бизнесом: обувной магазин «ЦентрОбувь» и магазин FixPrice.
б) Что он скрывается от полиции в России. В розыск его и правда объявляли, но все претензии давно сняли: «Уголовное преследование моего доверителя было прекращено в 2018 году в связи с отсутствием состава преступления. Это не просто означает его непричастность, это говорит о том, что преступления вообще не было». Сам Ломакин говорит о том же самом: «Я честный человек, и это было доказано следствием. Всегда защищал и буду защищать свое честное имя».
«Даугавпилс»: тренер – Александр Горшков
Горшков начал тренерскую карьеру еще десять лет назад, но весь прошлый год не работал. Последние два места работы – в «Зените-2» и «Зените-м», где он и начинал в 2009-м. В 2020-м приехал в «Даугавпилс».
«Это клуб со скромными возможностями. Он не имеет отношения к тем клубам, что существовали в этом городе раньше – «Динабургу» и «Даугаве», которые боролись за высокие места в чемпионате Латвии. Это новый клуб. У него хорошая академия, одна из лучших в Латвии. Команда организована на базе академии.
Что-то общее с «Чертаново» есть, но нет таких больших амбиций. «Даугавпилс» дает шанс собственным воспитанникам, дает им время прогрессировать. В 2018 году команда играла в первой лиге Латвии, в прошлом году – в высшей лиге и удержалась в ней. Сказал бы, что это полулюбительский клуб», – рассказывал Горшков после назначения.
«Спартак»: клубом владеет Марко Трабукки
Агент Марко Трабукки тесно работал и в московском «Спартаке» во времена Массимо Карреры. Он рассказывал, что именно ему Федун предложил заняться переходами в клуб Джикии, Самедова и Луиса Адриано. Дружба Карреры и Трабукки привела к тому, что Каррера приехал на матч юрмальского «Спартака» после увольнения. Болельщики растянули плакат на итальянском: «Спасибо, Массимо, и извини».
В «Юрмалу» приезжал Денис Давыдов из московского «Спартака» – 12 матчей, 2 гола. Сейчас в клубе, если верить официальному сайту, нет россиян, зато в руководстве есть бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко. Клубу также принадлежит младший брат Алексея, 21-летний Сергей, которого в 2018-м арендовал «Спартак-2».
Самое шумное продолжение этой истории – поездка Еременко и Нобеля Арустамяна в Колумбию, где они искали новых звезд для юрмальского «Спартака». Двое из них в итоге даже приехали на просмотр.
«Вентспилс»: президент – Адлан Шишханов
Шишханов давно работает в футболе. В 2012-м его называли владельцем молдавского клуба «Зимбру», в 2017-м – президентом молдавской «Дачии». А в 2007-м писали, что он интересуется покупкой футбольного клуба из Германии «Карл Цейсс». Сейчас уже два года он работает в Латвии.
Про самого Шишханова в интернете мало достоверных сведений, зато есть много видео с его эмоциональными выступлениями после матчей. Здесь, например, он критикует судейство и требует отставки президента латвийской федерации футбола. В сентябре Шишханова дисквалифицировали за критику судейства до конца сезона.
«Решение федерации меня не удивило. Что еще можно было от них ожидать?! Вместо того, чтобы наводить порядок в судейском корпусе, который творит беспредел на протяжении всего сезона по отношению к нашему клубу, постоянно допускает грубые ошибки как в матчах с участием ФК «Вентспилс», так и в других матчах, они предпочитают наказывать и заставить молчать. Заставить молчать тех, кто открыто говорит правду, кто пытается сопротивляться этому беспределу и борется с ними», – комментировал Шишханов.