В латвийском футболе много боссов из России: основатель FixPrice, друг Карреры, тренер из «Зенита»

«Рига»: российский владелец и тренер

Про Олега Кононова много рассказывать не будем, вы и так все знаете о его последнем годе в «Спартаке». Но пригласил его в «Ригу» тоже российский бизнесмен.

Владелец «Риги» – бизнесмен Сергей Ломакин, и про него очень много мифов в интернете. Быстро по ним пройдемся:

а) Что он – один из основателей «Пятерочки». Там вообще все немного наоборот: Ломакин с партнерами основал магазин «Копейка», которую затем поглотила X5 Retail Group (основная сеть – «Пятерочка»). Все «Копейки» перебрендировали под «Пятерочку», но сама сеть к этому моменту уже давно существовала. Ломакин после этого занимался другим бизнесом: обувной магазин «ЦентрОбувь» и магазин FixPrice.

б) Что он скрывается от полиции в России. В розыск его и правда объявляли, но все претензии давно сняли: «Уголовное преследование моего доверителя было прекращено в 2018 году в связи с отсутствием состава преступления. Это не просто означает его непричастность, это говорит о том, что преступления вообще не было». Сам Ломакин говорит о том же самом: «Я честный человек, и это было доказано следствием. Всегда защищал и буду защищать свое честное имя».