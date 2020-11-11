чемпионат Латвии

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Кононов покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам
#Олег Кононов
Футбол
Кононов возглавил «Ригу»
#Олег Кононов
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В латвийском футболе много боссов из России: основатель FixPrice, друг Карреры, тренер из «Зенита»
#чемпионат Латвии
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