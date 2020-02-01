Новый спортивный директор «Динамо» – бывший помощник Клоппа. Они вместе работали 17 лет и громили Бундеслигу
Еще один трансфер «Динамо» – новый спортивный директор. К вопросу по этой должности «Динамо» подошло креативно: пригласило 58-летнего боснийца Желько Бувача.
Что о нем известно:
• 6 лет играл в Боснии, после чего уехал в Германию.
• В Германии провел 7 сезонов. Высшей точкой был «Майнц», за который Бувач сыграл 91 матч.
• После завершения карьеры в «Нойнкирхене» перешел к тренерской карьере в этой же команде. Отработал самостоятельно 3 года, после чего укатил в «Майнц» и стал ассистентом тогда еще молодого и перспективного тренера тренера Юргена Клоппа.
Последний факт – ярчайший из биографии Желько Бувача.
Клопп говорил, что Бувач – мозг его штаба. Их называли близнецами
Совместная работа Клоппа с Бувачем началась в 2001 году и продлилась до весны 2018-го. «Майнц», «Боруссия», «Ливерпуль», две победы в Бундеслиге, Кубок и два Суперкубка Германии, два попадания в финал ЛЧ – все это Юрген Клопп пережил вместе с Желько Бувачем.
История от сайта про «Ливерпуль» RousingTheKop. Клопп и Бувач были вместе в «Майнце» с 1992-го по 1995-й, стали друзьями и пообещали друг другу: если один из них станет главным тренером, то тут же позовет другого в свой тренерский штаб.
Так и получилось в «Майнце». Клопп стал главным тренером в 2001-м и сразу же позвал к себе в ассистенты Бувача.
Бувач всегда выполнял огромный объем работ. Юрген Клопп говорил: Бувач отвечал за общую подготовку, подробно разбирал соперников и помогал Клоппу выбирать тактику на предстоящие матчи.
Клопп называл Бувача мозгом своей тренерской команды: отмечал его тактические знания, чувство игры и умение перестроить команду в нужный момент. Нури Шахин, который работал вместе с ними в «Боруссии», рассказывал о Буваче и Клоппе так: «Бувач – близнец Юргена Клоппа. Мне кажется, они иногда одинаково мыслят. Они дополнят друг друга в работе и много дают нам в игровом плане».
Еще одна причина, почему Бувач и Клопп так удачно сработались – похожие характеры. Рафаэль Хонигштейн (автор книг о немецком футболе) в книге о Клоппе «Добавьте шума» приводит слова бывшего спортивного директора «Майнца» Кристиана Хайделя:
«Бувач – очень эмоциональный человек. Как и Клопп. Они хорошо общались, но иногда раздражались и орали друг на друга. Однажды я увидел, как Бувач вышел из тренерской, громко хлопнул дверью и крикнул Клоппу: «Пошел ты в жопу, придурок». Через пять минут они сидели в столовой, что-то обсуждали, смеялись, а потом, обнимаясь, ушли куда-то».
Однажды Клопп сказал о Буваче: «Вспомните все лучшие трансферы команд под моим руководством и запомните: мой лучший трансфер – это приглашение Желько Бувача». Клоппа часто спрашивали о величии, но каждый раз слышали примерно один и тот же ответ: он вряд ли бы стал таким статусным тренером без сотрудничества с Бувачем.
Автор английский сайт Евроспорта Том Адамс в 2018 году охарактеризовал Желько Бувача как тренера, которому нравится быть в тени большого босса (Юргена Клоппа). Действительно: Бувач крайне редко давал интервью. Немецкие СМИ вспомнили только один случай – когда Бувача поймали в микст-зоне стадиона «Боруссии» и спросили, почему он так мало общается с прессой. «Я говорю только тогда, когда мне есть что сказать», – ответил Бувач.
Бувач проработал с Клоппом 17 лет. Говорят, сотрудничество закончилось из-за тайных переговоров Бувача
Рабочие отношения Клоппа и Бувача закончились в 2018 году при весьма загадочных обстоятельствах. Есть версия о том, что Бувач ушел по личным причинам. Есть версия, что сотрудничество закончилось на фоне разгоревшегося конфликта с Клоппом. И тут уже есть подробности.
В 2018-м в «Арсенале» работал Свен Мислинтат (знаменитый скаут «Боруссии», в «Арсенал» он привел Обамеянга, Пападопулоса и Мхитаряна). За несколько недель до финала Лиги чемпионов в Киеве Мислинтат провел переговоры с Бувачем, о которых Бувач не сообщил руководству «Ливерпуля». Клопп узнал об этом лишь через некоторое время, сильно взбесился, но все равно простил друга и даже предлагал ему остаться в «Ливерпуле». Бувач не согласился.
90min пишет, что Бувач отказался от этого предложения из-за статуса другого помощника Клоппа Пепейна Линдерса. Линдерс все время в плане статуса был ниже Бувача, но за несколько месяцев до киевского финала Лиги чемпионов его статус в команде вырос. Игроки кайфовали больше от работы с Линдерсом, чем от работы с Бувачем, а Клопп стал больше прислушиваться к Линдерсу. И это не очень нравилось Бувачу.
Еще одна версия говорит о том, что Бувач просто подумал о самостоятельной карьере. С момента ухода Бувача из «Ливерпуля» пресса говорила о его назначении в «Арсенал», «Фенербахче». По факту же получилось, что Бувач почти 2 года был без работы, а теперь подписал контракт на 2,5 года с «Динамо».