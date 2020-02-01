Новый спортивный директор «Динамо» – бывший помощник Клоппа. Они вместе работали 17 лет и громили Бундеслигу

Клопп говорил, что Бувач – мозг его штаба. Их называли близнецами

Совместная работа Клоппа с Бувачем началась в 2001 году и продлилась до весны 2018-го. «Майнц», «Боруссия», «Ливерпуль», две победы в Бундеслиге, Кубок и два Суперкубка Германии, два попадания в финал ЛЧ – все это Юрген Клопп пережил вместе с Желько Бувачем.

История от сайта про «Ливерпуль» RousingTheKop. Клопп и Бувач были вместе в «Майнце» с 1992-го по 1995-й, стали друзьями и пообещали друг другу: если один из них станет главным тренером, то тут же позовет другого в свой тренерский штаб.

Так и получилось в «Майнце». Клопп стал главным тренером в 2001-м и сразу же позвал к себе в ассистенты Бувача.

Бувач всегда выполнял огромный объем работ. Юрген Клопп говорил: Бувач отвечал за общую подготовку, подробно разбирал соперников и помогал Клоппу выбирать тактику на предстоящие матчи.

Клопп называл Бувача мозгом своей тренерской команды: отмечал его тактические знания, чувство игры и умение перестроить команду в нужный момент. Нури Шахин, который работал вместе с ними в «Боруссии», рассказывал о Буваче и Клоппе так: «Бувач – близнец Юргена Клоппа. Мне кажется, они иногда одинаково мыслят. Они дополнят друг друга в работе и много дают нам в игровом плане».