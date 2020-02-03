В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги

Родители воспитанников академии «Луча» из Владивостока записали обращение к президенту России Владимиру Путину, министру спорта РФ Олегу Матыцину и РФС.

Заявление было сделано от лица родителей, родственников и представителей юных футболистов от 3 до 18 лет. Ключевое из обращения:

• В футбольной школе «Луча» занимаются 300 детей .

• Тренерам не платят зарплату с августа – почти полгода .

• В Китай, Японию и две Кореи, куда ездят на турниры, есть уроки футбола в школах, в каждом городе с населением не менее 200 тысяч человек есть поля и манежи. В России такого нет.

• Ближайшая отсюда футбольная академия находится в восьми тысячах километров.

• «Ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на территории в 7 млн квадратных километров, а это, на секундочку, 41% от всей территории России, не было ни одной академии!» – одна из цитат.

Полностью пятиминутное обращение – тут: