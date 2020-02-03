В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
Родители воспитанников академии «Луча» из Владивостока записали обращение к президенту России Владимиру Путину, министру спорта РФ Олегу Матыцину и РФС.
Заявление было сделано от лица родителей, родственников и представителей юных футболистов от 3 до 18 лет. Ключевое из обращения:
• В футбольной школе «Луча» занимаются 300 детей.
• Тренерам не платят зарплату с августа – почти полгода.
• В Китай, Японию и две Кореи, куда ездят на турниры, есть уроки футбола в школах, в каждом городе с населением не менее 200 тысяч человек есть поля и манежи. В России такого нет.
• Ближайшая отсюда футбольная академия находится в восьми тысячах километров.
• «Ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на территории в 7 млн квадратных километров, а это, на секундочку, 41% от всей территории России, не было ни одной академии!» – одна из цитат.
Полностью пятиминутное обращение – тут:
Видео с ютуб-канала «ЛучВладивосток Владивосток»
В школе те же проблемы, что и в клубе – недостаток финансирования. Сейчас «Луч» играет в ФНЛ – на зимний перерыв он ушел на 15-й строчке в таблице, до зоны вылета – одно очко. Осенью команда выбила «Динамо» из Кубка России, а затем угодила в затяжную серию из десяти матчей без побед. Только перед самым перерывом удачно поиграла в Москве, победив «Спартак-2» и «Торпедо».
Еще «Луч» сменил тренера – в ноябре вместо Рустема Хузина пришел Валерий Петраков. Вскоре появилась информация, что игроки не получают зарплату уже три месяца и «Луч» может даже не доиграть сезон из-за долгов. «Впервые слышу», – удивился Петраков, но позже все подтвердилось.
Дальше по хронологии было так:
• Сотрудники «Луча» объявили забастовку и написали об этом письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Кстати, уже тогда они предупредили, что без тренировок останутся и более 300 детей в Центре подготовки. Так что обращение школы о помощи уже было – сначала к властям края.
• С 20 января сбор «Луча» в Москве был отменен. «Одни спонсоры ушли, а другие еще не взяли. Мы подвисли между небом и землей», – сообщил Петраков.
• Губернатор края решил, что «Луч» доиграет сезон, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. При этом нет никакой конкретики по выплате задолженностей. 5 февраля клуб должен отправиться на сборы в Турцию, но на 1 февраля они еще не были оплачены.
• Четыре игрока уже ушли в другие клубы, еще трое подали заявления на разрыв контрактов.
Известно, что с деньгами тяжело не только футболистам. Есть финансовые трудности и у баскетбольного клуба из Владивостока «Спартак-Приморье». Клуб занимает второе место в Суперлиге-1 (второй по значимости турнир страны после Единой лиги ВТБ). В январе писали, что и у него есть задолженности по зарплате.
Перспективы футбольного клуба пока не очень ясны. В ноябре стало известно, что ПАО «Владивостокский морской торговый порт» стал партнером «Луча». Гендиректор организации Заирбек Юсупов (он же – президент хоккейного «Адмирала», который играет в КХЛ) заявил: «У нас теперь есть еще одна почетная миссия – вывести «Луч» на результат «Адмирала». Мы не подведем!».
«Сейчас затраты на «Луч» не дают результата, поэтому необходима налаженная система управления. Менеджмент и управление должны находиться в одних руках», – реплика губернатора.
Дальнейший вариант развития, вероятно, будет таким: «Луч» все же признают банкротом, его воссоздадут уже в структуре порта, которая объединяет спортивные бюджетные клубы. Пока же «Луч» каким-то образом попытается доиграть сезон ФНЛ. Что будет с зарплатой у игроков и работников – пока вопрос. Кто будет тренировать детей – тоже неизвестно.