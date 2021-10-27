Игрок «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего 😏 (да, это 2021 год)

Дальнейшие события:

1. Игроки «Наполи» в полном составе праздновали у своей скамейки.

2. Судья Зито не принимает протесты футболистов «Ромы», которые уговаривают его отменить гол. Он даже показал желтую карточку кому-то из хозяев.

3. Комментатор клубного канала «Ромы» кричал: «Это вам не волейбол! Это вам не волейбол!»

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Тот гол Марадоны называется «Рукой Бога». Сам про гол Марадона говорил: «Я совершенно убежден, что этот гол подтверждает мой статус особенного игрока. Думаю, кому в истории не удастся сотворить нечто подобное». Сюжеты вокруг этого гола: