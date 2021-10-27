Диего Марадона
Серия А
Рома
Наполи
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#Диего Марадона #Серия А #Рома #Наполи

Игрок «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего 😏 (да, это 2021 год)

21 минуту назад

22 июня 1986 года. Четвертьфинал чемпионата мира между Аргентиной и Англией. Диего Марадона, действующий игрок «Наполи», забивает англичанам рукой.

27 октября 1986 года. Рукой забивает другой футболист «Наполи». И этот мяч тоже засчитан. Случай произошел в матче двух команд U16 – «Наполи» и «Ромы». Футболисты «Наполи» подавали угловой, и на подачу откликнулся Диего Пинцоло, который рукой переправил мяч в ворота.

Сам эпизод:

Дальнейшие события:

1. Игроки «Наполи» в полном составе праздновали у своей скамейки.

2. Судья Зито не принимает протесты футболистов «Ромы», которые уговаривают его отменить гол. Он даже показал желтую карточку кому-то из хозяев.

3. Комментатор клубного канала «Ромы» кричал: «Это вам не волейбол! Это вам не волейбол!»

***

Тот гол Марадоны называется «Рукой Бога». Сам про гол Марадона говорил: «Я совершенно убежден, что этот гол подтверждает мой статус особенного игрока. Думаю, кому в истории не удастся сотворить нечто подобное». Сюжеты вокруг этого гола:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ютуб-канал Il Romanista
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