В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья

На два месяца история стихла, но теперь появились новые подробности. Испанская Marca написала еще о троих подозреваемых: это два медработника, а также психолог Карлос Диас. Кто они:

• Диас – лечил Марадону за несколько месяцев до смерти и был одним из первых, кто безуспешно пытался реанимировать его до приезда скорой. Диас ни в чем себя не винит: «Моя работа заключалась в том, чтобы избавить Диего от зависимостей. И на середине пути он умер. Я бы так хотел работать с ним и дальше».

• Рикардо Альмирон работал в ночную смену в доме Марадоны – ушел в 6:30 утра, когда тот спал.

• Дайяна Мадрид призналась, что солгала о проверке состояния здоровья Марадоны утром, сославшись на давление со стороны медицинской фирмы, которая ее наняла.

В анализах крови и мочи Марадоны нет следов алкоголя или запрещенных наркотиков, но также нет лекарств от сердечных болезней. Еще факт: некоторые препараты, которые он употреблял по рецепту, могли вызвать аритмию.

Психиатр Аугустина Косачов позже стала подозреваемой еще и в подготовке фальшивой справки о здоровье Марадоны. Справка фиксировала, что Марадона чувствует себя нормально. На справке стоит дата, в которую Косачов не посещала Марадону.

Аргентинские медиа опубликовали аудиозаписи разговоров предположительно между Луке и Косачов. Дочери Марадоны особенно разозлились там на такую фразу: «Похоже, у толстяка остановилась сердечно-сосудистая система». Тамм были другие крепкие выражения про возможную смерть. «Послушала, и меня вырвало», – написала в твиттере дочь Марадоны Далма и призвала к справедливому правосудию.