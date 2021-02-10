В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
Диего Марадона умер 25 ноября из-за остановки сердца. Вскрытие показало острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.
Смерть наступила естественным образом или из-за врачебной ошибки – аргентинские следователи разбираются до сих пор.
Хронология:
• Нейрохирург Леопольдо Луке возглавлял команду врачей, которая в начале ноября оперировала Марадону и удаляла ему гематому.
• Через несколько дней после смерти три дочери Марадоны засомневались в действиях и квалификации Леопольдо Луке.
• Полиция провела обыск в доме Луке. Сам он отрицал вину и настаивал: врачебной ошибки не было, а он сделал все возможное.
• Еще одним фигурантом проверки стала психиатр Аугустина Косачов. Она общалась с Марадоной в последние недели жизни и навещала дома после операции. В ее домах и офисах прошли обыски. Позже сама она признавалась Луке, что боится расследования.
На два месяца история стихла, но теперь появились новые подробности. Испанская Marca написала еще о троих подозреваемых: это два медработника, а также психолог Карлос Диас. Кто они:
• Диас – лечил Марадону за несколько месяцев до смерти и был одним из первых, кто безуспешно пытался реанимировать его до приезда скорой. Диас ни в чем себя не винит: «Моя работа заключалась в том, чтобы избавить Диего от зависимостей. И на середине пути он умер. Я бы так хотел работать с ним и дальше».
• Рикардо Альмирон работал в ночную смену в доме Марадоны – ушел в 6:30 утра, когда тот спал.
• Дайяна Мадрид призналась, что солгала о проверке состояния здоровья Марадоны утром, сославшись на давление со стороны медицинской фирмы, которая ее наняла.
В анализах крови и мочи Марадоны нет следов алкоголя или запрещенных наркотиков, но также нет лекарств от сердечных болезней. Еще факт: некоторые препараты, которые он употреблял по рецепту, могли вызвать аритмию.
Психиатр Аугустина Косачов позже стала подозреваемой еще и в подготовке фальшивой справки о здоровье Марадоны. Справка фиксировала, что Марадона чувствует себя нормально. На справке стоит дата, в которую Косачов не посещала Марадону.
Аргентинские медиа опубликовали аудиозаписи разговоров предположительно между Луке и Косачов. Дочери Марадоны особенно разозлились там на такую фразу: «Похоже, у толстяка остановилась сердечно-сосудистая система». Тамм были другие крепкие выражения про возможную смерть. «Послушала, и меня вырвало», – написала в твиттере дочь Марадоны Далма и призвала к справедливому правосудию.
Луке также говорил на аудиозаписях, что его ассистент Чарли давал Марадоне алкоголь и марихуану. «И не знаю, как его остановить», – говорил Луке про Чарли.
Эксперты по почерку подтверждали, что на некоторых документах подпись Марадоны подделана Луке. Он использовал ее для запроса медицинских записей в больнице.
Бывшая жена Марадоны Вероника Охеда встречается с Марио Бодри. В декабре Бодри сказал: за несколько дней до смерти Марадона упал с кровати и сильно ударился головой, но врачи не провели никаких тестов
Позже Бодри комментировал аудиозаписи разговоров Луке и Косачов: «Такое ощущение, что они готовили его смерть за месяц и рассуждали, что может выясниться на вскрытии, а что нет».
С момента смерти Марадоны прошло 2,5 месяца. Расследование продолжается.