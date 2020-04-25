Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
«Диавара – один из самых умных игроков, с которым я когда-либо работал. У него потрясающее чувство партнеров. За короткое время Диавара адаптировался к нашему игровому стилю. Он быстро учится, мне нравится его стиль. Это хорошая покупка для «Ромы».
Это слова главного тренера Пауло Фоснеки. Диавара всего 22 года, но он уже четыре года в Италии («Болонья», «Наполи», теперь «Рома») плюс еще год потратил на «Сан-Марино». Путь Диавара – драма через нищету, смерть мамы.
Диавара вырос в Гвинее в семье учителя математики и бегал на тренировки втайне от семьи
Отец Амаду Диавара с детства любил математику и хотел попасть в какой-нибудь научный центр. Не получилось, поэтому он с 23 лет преподает математику в школах.
Когда Амаду исполнилось четыре, отец стал учить и его. «У меня всегда были хорошие оценки в школе. Папа вкладывал в меня много усилий. Я перенял от него математический склад ума. Папа хотел, чтобы я пошел по его пути, но я с детства был влюблен в футбол. Математика научила меня расчету, логическому мышлению. Это помогает и в футболе, где прежде всего нужно много думать».
Диавара просил родителей пойти футбольную секцию, но те резко отказывали. Они не считали футбол чем-то серьезным. Плюс думали, что это не поможет сыну пробиться сквозь кенийскую нищету и безработицу – он же все равно останется без клуба.
В итоге маленький Диавара тайно записался в академию в Конакри, вместе с друзьями с шести лет ходил на стадион и принимал душ у них же – чтобы родителей не почувствовали запах пота и не завалили его вопросами. В десять лет местная команда предложила перейти в свою академию, но Диавара, опасаясь плохой реакции родителей, отказался.
Все это время он бегал в чем попало – в кедах, кроссовках, туфлях. Первые бутсы ему купила старшая сестра – единственный родной человек, знавший о секрете. В 14, когда академия вышла на Диавара с повторным предложением, он все же рассказал родителям.
«Родители спокойно отреагировали – меня это удивило. Все время я говорил, что ухожу гулять, а они мне верили. Конечно, был серьезный разговор. Но они не переубедили меня – на тот момент я точно знал, что хочу стать футболистом».
Диавара называет важнейшим человеком в карьере африканского скаута Нумеку Тункаре. Диавара играл в Конакри, пока Тункаре не заметил его на одном детском турнире в 2012-м – с тех пор он два года играл за местный профессиональный клуб «Сиквенсе».
Переезд
Итальянские скауты заметили Диавара на международном кубке. После турнира у него было два варианта – «Виченца» и «Виртус Энтелла». Диавара выбрал «Энтеллу». За три дня до переезда в Италию у Диавара умерла мама. Он хотел остаться, но отец отговорил его.
В «Энтелле» его просматривал один тренер. Но когда Диавара приехал в команду, в ней был уже другой человек. Так агент, узнав, что его клиент не особо нужен команде, быстро устроил его в «Сан-Марино».
Два факта от «Сан-Марино»:
1. На клубную базу Диавара приехал с парой брюк и курткой. Там он сказал, что у него больше нет вещей.
2. Изначально одноклубники подарили ему бутсы, потому что их тоже не было. Впервые в жизни Диавара сам купил себе бутсы только спустя месяц в «Сан-Марино».
Шесть лет в Европе – 4 клуба – три разных микроконфликта Диавара:
- Боссы «Сан-Марино» думали, что Диавара останется надолго. Через полгода после приезда Диавара попросил агента найти команду посильнее – так он оказался в «Болонье».
- В «Болонье» годовая зарплата Диавара изначально составляла 75 тысяч евро. За год игры он стал лидером (сыграл больше всех матчей в сезоне Серии А – 34 из 38, Роберто Донадони его очень ценил). После этого попросил увеличение зарплаты до миллиона евро за сезон. Руководство «Болоньи» на это не пошло. Так Диавара оказался в «Наполи».
- В Неаполе на позиции Диавара было много конкурентов, а он хотел больше игровых минут. Поэтому неоднократно спрашивал у Сарри, что ему нужно сделать, чтобы играть чаще. Но ни с Сарри, ни с Анчелотти понимания в этом вопросе не нашел.
В итоге Диавара оказался в «Роме», и сейчас его вроде бы все устраивает: перспективы команды, партнеры, отношение с тренером и роль на поле.
«Я молод, хочется верить, что у меня большие перспективы. Поэтому я пришел в «Рому». В «Наполи» у меня был 42-й номер, потому что я всю жизнь смотрел на Яя Туре, это мой футбольный идеал. Он ведет меня вперед, однажды я буду равен ему в плане мастерства».