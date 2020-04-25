Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды

Диавара вырос в Гвинее в семье учителя математики и бегал на тренировки втайне от семьи

Отец Амаду Диавара с детства любил математику и хотел попасть в какой-нибудь научный центр. Не получилось, поэтому он с 23 лет преподает математику в школах.

Когда Амаду исполнилось четыре, отец стал учить и его. «У меня всегда были хорошие оценки в школе. Папа вкладывал в меня много усилий. Я перенял от него математический склад ума. Папа хотел, чтобы я пошел по его пути, но я с детства был влюблен в футбол. Математика научила меня расчету, логическому мышлению. Это помогает и в футболе, где прежде всего нужно много думать».

Диавара просил родителей пойти футбольную секцию, но те резко отказывали. Они не считали футбол чем-то серьезным. Плюс думали, что это не поможет сыну пробиться сквозь кенийскую нищету и безработицу – он же все равно останется без клуба.

В итоге маленький Диавара тайно записался в академию в Конакри, вместе с друзьями с шести лет ходил на стадион и принимал душ у них же – чтобы родителей не почувствовали запах пота и не завалили его вопросами. В десять лет местная команда предложила перейти в свою академию, но Диавара, опасаясь плохой реакции родителей, отказался.