Серия С

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Футбол
Каррера уволен из клуба третьей лиги «Бари». Он проработал там два месяца
#Массимо Каррера
Футбол
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
#Массимо Каррера
Футбол
Проигравшую 0:20 команду из Италии выгнали из чемпионата
#Серия С
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Итальянский тренер остановил чужую атаку и удалился. Однажды так сделал Моуринью и спас карьеру известному актеру
#Катания
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
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