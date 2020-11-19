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Итальянский тренер остановил чужую атаку и удалился. Однажды так сделал Моуринью и спас карьеру известному актеру
#Катания
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара