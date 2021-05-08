В «Роме» играет эмигрант из Гамбии. Он прошел рабовладельцев и лагерь для беженцев ради футбола

В 14 лет бросил семью ради лучшей жизни, но столкнулся с работорговцами

2013 год. Гамбия. Эбрима Дарбо живет вместе с мамой, братом и двумя сестрами в небольшой ветхом доме. Отец умер за пару лет до этого. Денег нет. Еды нет. Работы вокруг тоже нет. Смысла жить, как вспоминал потом Дарбо, тоже особо не было.

Дарбо было 14, когда он сел на переполненный автобус до Ливии и оставил семью. В Ливии уровень жизни был не сильно выше гамбийского, но Дарбо все равно рассчитывал найти работу. Но там его ждало только разочарование. История в нескольких моментах:

❌ В Ливии Дарбо попал в лагерь рабовладельцев. Плохое отношение, антисанитария, нехватка еды и воды – синонимы того периода жизни мальчика.

👊 Дальше он случайно попал в лагерь распределения беженцев. Там плохое отношение продолжилось. Дарбо говорил, что его постоянно избивали другие беженцы. Они забирали еду и медикаменты.

🛶 Через пару месяцев после прибытия в лагерь для беженцев у Дарбо появился выбор: уехать в Гану или отправиться в Италию в принимающую семью. Первый вариант гарантировал жизнь в общежитии, получение работы с неплохой ставкой и государственными дотациями.

Второй – неизвестность дальнейшего пути, сложности с адаптацией из-за незнания языка, знакомство с новой культурой и привыкание к ней.