В «Роме» играет эмигрант из Гамбии. Он прошел рабовладельцев и лагерь для беженцев ради футбола
Ответный матч «Ромы» и «Манчестер Юнайтед». После этой игры Поль Погба и Бруно Фернандеш побежали вместе к толпе игроков «Ромы» и выцепили из нее 19-летнего Эбриму Дарбо. Они немного поболтали, посмеялись, а после Фернандеш обменялся с Дарбо майками.
Для Дарбо это был особенный матч:
- Дебют в ЛЕ.
- Стал самым молодым игроком из Гамбии в истории еврокубков.
Шесть лет назад перед ним возникал вопрос о выживании – Дарбо вряд ли задумывался о футбольной карьере.
В 14 лет бросил семью ради лучшей жизни, но столкнулся с работорговцами
2013 год. Гамбия. Эбрима Дарбо живет вместе с мамой, братом и двумя сестрами в небольшой ветхом доме. Отец умер за пару лет до этого. Денег нет. Еды нет. Работы вокруг тоже нет. Смысла жить, как вспоминал потом Дарбо, тоже особо не было.
Дарбо было 14, когда он сел на переполненный автобус до Ливии и оставил семью. В Ливии уровень жизни был не сильно выше гамбийского, но Дарбо все равно рассчитывал найти работу. Но там его ждало только разочарование. История в нескольких моментах:
❌ В Ливии Дарбо попал в лагерь рабовладельцев. Плохое отношение, антисанитария, нехватка еды и воды – синонимы того периода жизни мальчика.
👊 Дальше он случайно попал в лагерь распределения беженцев. Там плохое отношение продолжилось. Дарбо говорил, что его постоянно избивали другие беженцы. Они забирали еду и медикаменты.
🛶 Через пару месяцев после прибытия в лагерь для беженцев у Дарбо появился выбор: уехать в Гану или отправиться в Италию в принимающую семью. Первый вариант гарантировал жизнь в общежитии, получение работы с неплохой ставкой и государственными дотациями.
Второй – неизвестность дальнейшего пути, сложности с адаптацией из-за незнания языка, знакомство с новой культурой и привыкание к ней.
Дарбо выбрал путешествие в Италию. Потом объяснял:
«Я всегда мечтал о футболе. Из лагеря я связывался с мамой и просил разрешения у нее уехать в Европу. У меня были документы, но визу получить не так-то легко. Тогда я просто поехал на Сицилию на лодке вместе с другими эмигрантами. Оттуда я попал на перераспределение в Рим. Принимающая семья сделала все, чтобы я адаптировался к Италии».
В «Рому» он попал из любительского футбола – скаут клуба просто шел мимо и увидел, как он играет
Когда Дарбо приехал в Италию, он весил 50 кг при росте в 1,8 метра. Принимающая семья несколько месяцев восстанавливала его здоровье, прежде чем позволила ему заняться футболом: она откармливала его, таскала по поликлиникам, делала различные процедуры. В итоге Дарбо набрал вес, мышечную массу и начал играть.
Сперва – за «Аск Янг Риети», команду с его района. Дарбо, выступая на позиции опорного полузащитника, забил 43 гола в 21 матче, стал победителем районного первенства и пробился на городские соревнования. Там его и увидела скаут «Ромы» Мириам Петруцци.
«Я благодарен Мириам. Как я попал в «Рому»? Однажды к нам домой пришел неизвестный мне мужчина. Он поговорил со мной о футболе, никак не представляясь, а потом просто ушел. Через два-три дня мне позвонили из «Ромы». Я сначала думал, что это глупая шутка. Но мне сказали: «Так ты подъезжай в Тригорию, вместе посмеемся».
Это было исполнение моей мечты. Я потом разговаривал с Мириам и спросил, почему она вообще обратила на меня внимания. Она сказала, что ее впечатлил эпизод, когда я споткнулся, свалился на газон и внезапно выцарапал мяч у соперника. Как же я тогда ржал».
Несколько историй из его жизни в «Роме»:
- С 2019 года на контракте. Дарбо получает 50 тысяч евро в год. Почти все деньги отдает приемной семьей и высылает маме в Гамбию. На вопрос, что делает с остальными, ответил: «Каждое утро спускаюсь в местную кафешку и просаживаю на кофе».
- У Дарбо из-за незнания языка были проблемы с адаптацией внутри команды. Тренеры «Ромы» U19, чтобы немного расслабить пацана, познакомили его с Тотти. Тот разговором, как признавался Дарбо, повысил его мотивацию.
- Дарбо привлекается к тренировкам с основой с 2018-го. «Самый жесткий соперник? Де Росси. Однажды он просто долбанул мне по ногам сзади, хотя у меня даже не было мяча. Я развел руками, а он лишь заорал: «О чем ты думаешь, малец? Спустись на землю».
- На Дарбо выходили представители «Лацио». Разумеется, он отказал им.
Дарбо год не мог сыграть за «Рому» в чемпионате молодежек из-за отсутствия статуса беженца. В ситуацию вмешалась ФИФА и прикрепила к нему социального работника, который решает до сих пор все бюрократические дела, связанные с футболом.
«Рома»? Я не хочу загадывать, что будет дальше. Но было бы здорово, если бы я провел всю карьеру здесь. Я обожаю Италию и обожаю Рим. Но вопрос о принятии итальянского гражданства не стоит. Я – сын Гамбии. Быть гражданином другой страны – значит забыть свое прошлое и отказаться от семьи».