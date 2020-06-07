Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье

Их убили прямо у дома. Мозес прятался на улице, пока преступники ждали его

Столкновения между христианами и мусульманами тянутся в Нигерии еще с 1953 года. Группировки активных представителей ветвей часто возглавляют радикалы и экстремисты. За полвека вражды двух религий и образованных вокруг них сект Нигерия прошла через демонстрации, стычки, теракты, взрывы, массовые убийства и бунты с применением сил армии. Проблема остра до сих пор: в 2019 году в стране зафиксированы не менее 10 случаев вооруженных конфликтов с участием исламистской террористической группировки. По данным переписи 2009-го, 50,5% зарегистрированного населения Нигерии – мусульмане, 48,2% – христиане.

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2002-й. Мозесу всего 12. Он ходит в школу, после – играет в футбол на улице и делает уроки. Мозес тогда ни о чем не задумывается: просто живет и кайфует. Его родители – популярные люди в небольшом городе Кадуне. Отец Остин – пастор, который сам открыл церковь. Мама Жозефина – домохозяйка, которая иногда помогала мужу. Исламские радикалы подкараулили их у дома и убили обоих. Мозес уцелел, потому что в этот момент играл в футбол на районной поляне.

Первые дни он жил на улице, дальше его на сутки приютили друзья. Уже позднее он узнал, что убийцы ждали и его тоже, но не дождались и сожгли дом. Мозеса спрятал за городом дядя. Спустя две недели дядя оформил ему статус беженца и отправил в Англию – подальше от религиозных разборок.

«Мне было все равно. Родителей больше нет – мир на этом потерял для меня смысл. Дядя сказал, что в Англии будет лучше. Мне было все равно: я спокойно уезжал от друзей, от него, от всего».

Много лет спустя сборная Нигерии, где Мозес лидирует, проводила в Кадуне матч. Он отказался туда ехать: «Нет, я пока не готов. Боль в душе еще не утихла. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь приехать туда».