Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье
«Знаете, я уже плохо помню своих настоящих родителей. Я их люблю. Я знаю, что они смотрят на меня с небес и я люблю их. Но с тех пор случилось очень многое. Я не очень хочу рассказывать про это».
Их убили прямо у дома. Мозес прятался на улице, пока преступники ждали его
Столкновения между христианами и мусульманами тянутся в Нигерии еще с 1953 года. Группировки активных представителей ветвей часто возглавляют радикалы и экстремисты. За полвека вражды двух религий и образованных вокруг них сект Нигерия прошла через демонстрации, стычки, теракты, взрывы, массовые убийства и бунты с применением сил армии. Проблема остра до сих пор: в 2019 году в стране зафиксированы не менее 10 случаев вооруженных конфликтов с участием исламистской террористической группировки. По данным переписи 2009-го, 50,5% зарегистрированного населения Нигерии – мусульмане, 48,2% – христиане.
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2002-й. Мозесу всего 12. Он ходит в школу, после – играет в футбол на улице и делает уроки. Мозес тогда ни о чем не задумывается: просто живет и кайфует. Его родители – популярные люди в небольшом городе Кадуне. Отец Остин – пастор, который сам открыл церковь. Мама Жозефина – домохозяйка, которая иногда помогала мужу. Исламские радикалы подкараулили их у дома и убили обоих. Мозес уцелел, потому что в этот момент играл в футбол на районной поляне.
Первые дни он жил на улице, дальше его на сутки приютили друзья. Уже позднее он узнал, что убийцы ждали и его тоже, но не дождались и сожгли дом. Мозеса спрятал за городом дядя. Спустя две недели дядя оформил ему статус беженца и отправил в Англию – подальше от религиозных разборок.
«Мне было все равно. Родителей больше нет – мир на этом потерял для меня смысл. Дядя сказал, что в Англии будет лучше. Мне было все равно: я спокойно уезжал от друзей, от него, от всего».
Много лет спустя сборная Нигерии, где Мозес лидирует, проводила в Кадуне матч. Он отказался туда ехать: «Нет, я пока не готов. Боль в душе еще не утихла. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь приехать туда».
В Англии Мозеса дразнили местные дети. Он зажался и стеснялся записаться в секцию
Первое время Мозеса в Англии:
• Почти полное незнание английского. Соседские дети часто посмеивались. «Однажды я шел домой из магазина, и на меня налетели какие-то придурки. Один точно сказал, чтобы я уезжал из города (жил в южной части Лондона), обозвал как-то и врезал по лицу. Я тогда не сказал ничего моим родителям, но избегал эту компанию еще несколько месяцев».
• Из первой школы ушел тоже из-за английского. В другой он молча доучивал язык и почти ни с кем не разговаривал.
• Новая атмосфера сжимала его ментально и не позволяла даже записаться в команду «Космос 90». Он несколько раз ходил на тренировки и матчи, но смотрел на все с трибун, потому что стеснялся подойти к тренеру. Помог приемный отец: он сам пришел к тренеру и сказал, что Мозес в Нигерии играл в футбол.
Так началась его футбольная карьера.
Тренер «Космос 90» Тони Лоизи сначала поставил его в защиту: Мозес вытягивал, но был недостаточно уверен. Потом – в центр поля, и там то же самое.
– Слушай, мне сказали, что ты играл в футбол. Где тебя больше нравится?
– Сэр, мне больше нравится на фланге полузащиты».
– Так почему же ты молчал!
Лоизи говорил, что дальше Мозес превосходил сверстников: «Он выходил против вратаря, дважды обыгрывал его – второй раз для унижения – и забивал. Я как-то спросил его, в какой школе он играл раньше. Когда узнал, что на улице, просто обалдел».
«Кристал Пэлас» заметила Мозеса на соревновании школьных команд. Первое предложение Мозес отклонил, потому что не знал, что за команда им интересуется. Во второй раз статус клуба ему разжевал сам Лоизи: «Слушай, это крутая команда. Я не обижусь, если ты уйдешь туда. Это будет повышением».
И Мозес ушел. Когда он выбился в профессионалы, то часто навещал Лоизи. Он называл его первым футбольным отцом. Вторым – Антонио Конте. После «Уигана» Мозес закрепился в «Челси» только при Конте. Сейчас они вместе в «Интере».