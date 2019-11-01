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Лента
Матч-центр
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Кристал Пэлас
Лондон
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Сайт
www.cpfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Селхарст Парк
Тренер
Рой Ходжсон
Р. Ходжсон
Материалы
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Расписание
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Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
#Кристал Пэлас
22 апреля, 13:28
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25